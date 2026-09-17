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台催婚加碼救生育率 婚假將增至14天

記者葉冠妤／台北17日電
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為挽救低迷生育率，賴政府推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望從婚、孕、育兒及友善職場等面向提供支持，讓年輕人敢婚、敢生也敢養。勞動部預計宣布將修正「勞工請假規則」，將現行8天婚假，延長至14天，讓新人更有餘裕籌辦婚禮、成家。

為打造友善育兒職場，勞動部今年起推動以「日」為單位的彈性育嬰留停。賴總統今年5月也宣示，面對少子女化挑戰，政府祭出18項對策大禮包，推出的「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，將透過減少工時、新增彈性假別運用及津貼等政策，從婚育、養兒育女到友善職場等面向提供協助。

其中一項政策是增加婚假、產假及陪產檢與陪產假天數。勞動部預計今天召開記者會，宣布將修正「勞工請假規則」，將勞工婚假比照軍公教人員，由現行8天延長至14天，讓敢婚的年輕世代，有更充裕時間籌備婚禮及處理成家事宜。

近期也有民眾在「公共政策網路參與平台」發起提案，建請政府盡速通過並施行「勞工婚假14日」制度。提案內容提到，延長婚假至14日，不僅能讓勞工有更充裕的時間完成結婚、搬遷、宴客及新婚生活安排，減少因時間不足而被迫請事假、特休，或影響工作表現的情形。若因法案延宕，導致僅相差數日或數月辦理結婚登記的勞工，卻適用不同制度、享有不同權益，將造成明顯的不公平，也與保障勞工權益的立法目的相違背。

除延長婚假，勞動部也規畫將現行8周產假，延長至12周，並將配偶的陪產檢及陪產假由7天，增至14天；也擬將育兒留職停薪適用的子女年齡由3歲，放寬至6歲、增加津貼等。不過，因涉及修正「性別平等工作法」及「就業保險法」，朝野對申請天數及子女適用年齡仍有不同意見，修法進度延宕。

精華 FAQ

  • 勞動部預計修正勞工請假規則，將現行勞工婚假由8天延長為14天，目的是讓新人有更充裕時間籌辦婚禮、處理搬遷與成家事宜，並朝向比照軍公教人員的待遇。

  • 政府還規畫將產假由8周延長至12周，配偶的陪產檢及陪產假由7天增至14天，並把育嬰留職停薪適用子女年齡從3歲放寬到6歲，同時研議增加津貼。

  • 因為相關措施涉及修正性別平等工作法與就業保險法，朝野對於申請天數、子女適用年齡等細節仍有不同意見，所以整體修法進度尚未完全定案。

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