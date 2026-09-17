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勾肩、唱名成績...教部敬師微電影情節被諷「準備開校事會議」

記者柯美儀／台北17日電
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教育部敬師微電影「一百分的形狀」，其中教師以勾肩方式安慰學生，遭基層教師諷刺是不...
教育部敬師微電影「一百分的形狀」，其中教師以勾肩方式安慰學生，遭基層教師諷刺是不是想要上校事會議。（圖／擷取自微電影「一百分的形狀」）

教師節將屆，教育部近日推出全新敬師微電影「一百分的形狀」，強調透過影片感謝全國教師對教育工作的長期耕耘與付出。不過影片中出現教師在課堂上大聲講出學生分數、以勾肩方式安慰學生等情節，遭全國教育產業總工會直呼根本是「教師節引誘教師犯罪的恐怖片」；基層教師更諷刺是「校事會議的形狀」。

全教產強調，教育現場真正缺少的不是更多歌頌「有愛教師」的影片，而是讓教師敢教、敢管、敢輔導的制度，呼籲教育部盡速廢除校事會議、解決校園濫訴，才是一百分的教育部該有的形狀。

教育部表示，影片以「看見」為核心，透過學生竄改考卷的故事，描繪教師從成績之外察覺學生的煩惱，陪伴學生理解家人與自己，發現人生的「一百分」，從來不只有一種形狀。

然而長達八分半的短片中，包括教師在課堂上公開講出學生分數、私下帶學生到陶土教室，以勾肩方式安慰學生等情節，讓不少教師直言「開場沒幾秒，這教師工作就沒了」、「裡面超多動作就是準備開校事會議了」、「這是一部校事會議與性平會的申請與檢舉的示範案例」；更有教師質疑「看不懂這跟感恩教師什麼關係」。

花蓮縣國小教師唐宇新表示，教師職場問題層出不窮，教育部大概還搞不清楚問題，影片的老師角色應該至少會被啟動兩次校事會議，包括成績不能在班上公布，相關教師法規也相當嚴格禁止師生單獨相處。

「教育部在敬師影片中把高風險肢體互動浪漫化。」全教產理事長林蕙蓉表示，影片安排教師與學生在陶藝空間單獨互動，但師生單獨在一個空間內，是目前教師最忌諱的事，未經家長同意還可能觸犯強制罪。

精華 FAQ

  • 因影片出現公開講出學生分數、師生單獨相處與勾肩安慰等橋段，被質疑不符合現行校園規範，甚至可能成為校事會議與性平檢舉的案例。

  • 全教產認為教育現場缺的不是歌頌教師的影片，而是讓教師敢教、敢管、敢輔導的制度，因此呼籲教育部盡速廢除校事會議並解決校園濫訴。

  • 教育部表示影片以「看見」為核心，透過學生竄改考卷的故事，呈現教師看見學生煩惱並陪伴成長，強調人生的「一百分」不只一種形狀。

教育部

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