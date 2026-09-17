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手機留公司假定位唬弄 台積工程師婚前偷吃 準新娘堵人戳破

台灣新聞組／台北17日電
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一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。（圖／AI生成）
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。（圖／AI生成）

一名女網友不滿任職台積電工程師的未婚夫劈腿，憤而在Threads爆料，指對方把手機放在公司製造定位，算準她出門，再返家打扮，隨即駕車載女同事小三出遊，當晚她到未婚夫的公司停車場堵到人。不少網友留言安慰「婚前發現要當喜事辦」。律師王至德表示，站在律師的角度，他其實滿認同這句話，「一場取消的婚禮很貴，但一段錯的婚姻更貴」。

一名準新娘原將在11月結婚，喜帖發了、婚紗拍了、婚宴場地也訂了，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。男方先假裝去公司上班，把私人手機留在公司製造定位，等未婚妻出門以後再回家換衣服、抓頭髮、戴飾品，接著開車載女同事出去吃飯、逛街，最後又到女方住處待了好幾個小時，晚上再把車開回公司。

女網友表示，事發當晚，男方稱人在公司工作，她返家後卻發現對方平時使用的包包、飾品全都不在，察覺有異後，乾脆直奔公司附近守人。

依女網友說法，她在台積電門口守了2小時，終於看到未婚夫車輛從外頭駛回，副駕駛座下車的正是她曾見過的女同事。當場攔下質問後，女網友稱未婚夫解釋只是近期壓力太大，想找人出去走走，否認雙方有進一步關係；但對準新娘而言，婚禮倒數之際卻發現另一半疑似刻意隱瞞行蹤，原本籌備中的婚事也蒙上陰影。

這場感情風暴燒上網後，卻出現「全民肉搜」的失控場面。網友不只疑似挖出男方姓名、員工編號、任職部門，連女同事個資也遭翻出，甚至有人直接標註帳號，讓私人感情糾紛變成科技圈大型公審現場。

王至德說，整套流程看起來經過縝密規畫，手機定位、時間管理、動線安排全部考慮到了。只能說製程做得再精密，最後還是敗在「品管抽驗」，因為未婚妻本人直接跑到公司停車場等他。

「因為還沒結婚，就還不是配偶」。王至德表示，原則上不能把「侵害配偶關係身分法益」整套搬過來用。但不代表法律上什麼都不能做。過去有判決認為，一方有過失導致婚約解除時，另一方因為準備結婚所支出的費用，只要能證明確實支出，而且和婚約解除有相當關係，就有請求賠償的空間。

精華 FAQ

  • 她發現男方說在公司工作，卻把常用物品都帶走，察覺異常後直接到公司停車場守候，最後在車上當場看到女同事下車，因而戳破這段疑似外遇行為。

  • 女網友指稱，男方先把私人手機留在公司製造定位，再趁未婚妻出門後返家換裝打扮，接著載女同事外出吃飯逛街，最後再把車開回公司，整體安排相當縝密。

  • 律師王至德認為，因為兩人尚未結婚，不能直接套用配偶權侵害，但若因一方過失導致婚約解除，另一方若能證明婚禮準備費用與解除有關，仍可能有求償空間。

台積電

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