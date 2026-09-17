調查官與海軍前少將相約喝花酒 同捲綠能弊案

調查專員鄭嘉駒與海軍前少將副參謀長施武樵，涉入綠能弊案並接受招待喝花酒。示意圖。（圖／123RF）

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒捲入海軍綠能 光電弊案，他因婚外情官途受阻，自認升遷無望，透過海軍前少將副參謀長施武樵牽線，結識綠能光電業者並接受招待喝花酒，高雄地檢署搜索約談後諭令100萬元（新台幣，下同，約32萬美元）交保。檢方初步未發現有行收賄證據。

據悉，鄭嘉駒年輕時是軍校學生，因外型帥氣、濃眉大眼，酷似港星周潤發 ，一度成為海軍官校招生看板人物，與同學施武樵交情好，之後鄭轉考調查局，施繼續在海軍服務。

鄭嘉駒為調查班35期，早年在台北市調查處緝毒組服務，破獲不少大型毒品走私案件，被譽為「緝毒悍將」。鄭轉往基隆站服務期間，交往開始複雜起來，甚至與地方民代過從甚密。

鄭嘉駒因緝毒工作表現不俗，2021年調升宜蘭縣站祕書，原本前途看好，卻因已婚的他被檢舉請假外出與女性友人約會，兩人甚至去開房間「休息」，調查局考績會決議記小過處分，鄭因此被拔官改調苗栗縣站專員。

此事讓鄭嘉駒官途受阻，他自認自己升遷無望，透過當時在海軍左營後勤支援指揮部擔任指揮官的施武樵牽線，結識綠能光電業者，兩人常接受業者招待，前往台北、台中知名酒店玩樂，甚至「暈船」同一個酒店妹。

據查，施武樵長期任職後勤單位，建立深厚廠商人脈，他以配合政府綠能政策為名，透過掮客歐陽培德牽線，與光電業者林文正達成合作協議，護航業者取得左支部營區屋頂建置太陽能板、標金5000萬元，收取超過100萬元回扣，檢調搜索約談聲押施等3人獲准。

檢調鑑識扣押的施武樵手機，發現施與鄭嘉駒相約上酒店，指定特定小姐坐檯，由於廠商也會到場，蒐證兩個月發動偵查，搜索鄭的辦公室與住家。