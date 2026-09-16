去蔣化 台灣東吳大學移置蔣介石銅像 從公共空間搬到典藏室

東吳大學曾研議將外雙溪校區行政大樓內的蔣公銅像將移至倉庫內，今年7月則拍板轉移至文物典藏室。（記者蘇健忠／攝影）

本報系去年曾報導，東吳大學舉行校內行政會議，即有高層提議，研擬將行政大樓內的蔣公半身銅像移至倉庫存放。學生社團「東吳島社」14日於社群發文，表示校園內蔣介石銅像已正式移除；東吳大學昨則表示，經行政會議等程序凝聚師生共識後，已於今年7月9日將銅像移置圖書館文物典藏室，後續將妥善處理。

東吳島社在臉書發文指出，2014年以來，就有學生成立「無限期支持將蔣介石銅像逐出東吳」臉書粉專，期盼撤除蔣介石銅像，並將中正圖書館更名。前後經歷多次提案，今年校方將銅像移置校內文物典藏室，不再公開展示。

東吳島社也表示，民主社會不應供奉獨裁者，此舉是邁出校園轉型正義重要一步。也呼籲校方，應該承諾蔣介石銅像不會再以紀念、崇敬的形式出現在公共空間，並要求持續檢討校園空間內的威權符碼，並啟動公開、透明程序，討論中正圖書館改名。

東吳大學則表示，已依據校內行政程序，多次召開會議凝聚師生共識，並於今年4月26日的2025學年度行政會議以及今年5月13日校務會議，提案討論寵惠堂銅像移置案，並決議通過。

東吳大學也說，考量銅像為校友捐贈予學校，屬於學校資產，因此於今年7月9日將銅像移置圖書館文物典藏室，妥善處理。