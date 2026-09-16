地下室有庫房 故宮研究大樓屋瓦大片滑落引擔憂

故宮研究大樓屋頂瓦片大面積剝落。（記者林伯東／攝影）

故宮 研究大樓北面屋頂瓦片近日傳出大片剝落，由於地下室有庫房，引起民眾擔憂。故宮表示，這是因掛瓦木條腐朽、金屬固定件鏽蝕造成，目前已設立警示維護，依照文資法向台北市文化局提出修繕計畫，待審查同意即可進行修繕。

故宮說，為求審慎，在已展開的「新故宮計畫」外，也將同時評估既有的文獻、研究、正館、至善園等院區類似傳統屋瓦現況，全部納入後續整體修繕規畫。

故宮說，安管單位在9月13日凌晨發現研究大樓北面屋頂瓦片有大面積滑落後，於5時52分即通報，當時立即檢視研究大樓周邊，設立警示維護，以確保公眾安全。

故宮表示，建築師已於當日中午實地現勘，初步評估除了瓦片滑落，並無其他結構損壞、無結構安全疑慮，不影響研究大樓使用安全。不過唯一問題是會造成屋頂防水性能折減，較易產生滲漏水問題。

在後續修繕事宜方面，由於故宮除了正館已是歷史建築，北市文資審議在2022年將正館周邊的「天下為公」牌坊、華表大道、至善園、梅花鼎、銅獅及圖書文獻、研究大樓等7項重要元素，都登錄為文化景觀，凡有更動都須受北市文化審議通過，故宮也立即通知北市府文化局，於9月14日會同文化局會勘。

故宮說，依據文資法及「國立故宮博物院院區文化景觀保存維護計畫」規定，相關修繕計畫都須經北市文化局審查同意後才能進行，已於9月15日下午向北市文化局簡報屋瓦滑落現況及修復計畫，文化局也請故宮盡速提送正式修繕計畫，並表示會配合加速審查。