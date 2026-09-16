跨世代論壇 台積電營運長妙喻：AI像3歲超人

聯合報社慶活動15日在台大集思國際會議中心舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇，邀請台積電共同營運長米玉傑。（記者潘俊宏／攝影）

ＡＩ發展迅速，是否應該放慢模型開發速度的議題近日引發全球關注。台積電 共同營運長米玉傑昨表示，ＡＩ就像個「三歲的超人」，但不知道自己的能力可能造成多大傷害，因此人類如何使用ＡＩ，以及最後如何做出決定反而更重要。此外，他也引用論語的「君子不器」，勉勵不論是人文或理工科的學生不要自我設限。

今天是聯合報成立75周年，社慶活動舉辦四場系列論壇與講座，昨在台大 舉辦的「跨世代共問 ＡＩ時代共答」論壇，邀請台大電機系畢業的米玉傑返校與學弟妹與師長座談，台大校長陳文章、聯合報社長游美月也出席。

游美月表示，這場論壇不談股票月薪，而是談ＡＩ席捲全球時如何站穩腳步，進而找到獨一無二的自己。學生們穿過椰林大道走到這裡，一同討論未來，希望學子未來也可以帶著冒險故事、卓越見解回到台大，將下一棒傳給學弟妹。

論壇找來六位跨學科領域的台大學生與米玉傑對談，分別是物理系羅一森、光電工程學研究所高楷棋、法律系張哲浩、奈米工程與科學碩士學位學程游芯瑜、電機工程研究所鄭仲恩以及材料科學與工程學系黎芷妍，對談內容涵蓋產業趨勢、人才培育到青年職涯發展，並分享ＡＩ浪潮下企業與新世代人才所面臨的機會與挑戰。

關鍵決策 還是在人

對於如何因應ＡＩ時代面臨的困難，米玉傑說，ＡＩ雖然可以幫忙找到很多資訊，也可以提供一些建議跟答案，但最後的決定還是在我們個人。今天的ＡＩ，以及未來幾年的ＡＩ來看，應該還不可能完全幫忙做關鍵決策，最重要的還是要有足夠的專業，也要願意跟不同的人討論，當你跟大家討論、聽到不同的意見之後，你會發現，答案其實滿自然地就會產生出來。

談到ＡＩ的能力與限制，米玉傑比喻，「如今的ＡＩ像三歲的超人」，它可以飛、可以跑，能力非常強，可是它不知道自己的能力可能造成多大的傷害，也還不知道事情的對錯。因此ＡＩ能力愈強，人如何判斷什麼事情該交給ＡＩ、該如何使用ＡＩ，以及最後如何做出決定，反而更重要。

被問到台積電如何看待人文社科領域的人才或學生？米玉傑說，一家公司需要非常多不同的人，台積電STEM（科學、科技、工程與數學）、工程領域的人比較多，但還是有法律、財務、人事、管理等各式各樣的人才，尤其任何一個產業走到最後，都是「人的問題」。做到最後你會發現，最主要的事情其實就是識人、用人、帶人。

在回應學生關切ＡＩ時代的就業焦慮時，米玉傑提到「君子不器」，勉勵學生不要自我設限，認為自己只能做一件事情。他說，只要充實自己，保持開放心態，然後對事情追根究柢，想辦法解決問題，最後就會找到最適合自己做的事情。

願意扛責 才有價值

而在ＡＩ能力愈來愈強的時代，什麼樣的人才反而更有價值？米玉傑首先點名「願意扛責任」的人。他說，一家公司有許多不同組織，部門之間一定會有灰色地帶，真正能夠往前走的往往不是先問「這是不是我的工作」，而是願意比別人多承擔一些責任。

其次則是要能做決定，而且要敢做決定的人。米玉傑說，曾看到一些員工，就是因為敢做決定，所以能夠承擔更多事情。至於要提高決策正確率，必須「用心、用功、追根究柢」，當你看得比別人深、看得比別人遠，你做出正確決定的機會自然就會比較高。

與談學生也問到應該花時間培養的能力為何？米玉傑認為是人與人之間溝通的能力。他舉例說，台積電開發一個新的製程，光是研發可能就有四、五千人，加上營運組織可能就是五、六千人的合作，要如何動員這麼多人完成這件事，其實最終就是人與人之間的合作，他覺得這可能是所有軟實力裡非常重要的一項能力。

學生也問他從理工到營運，有沒有哪些特質當時認為沒有很重要，但現在回想卻很重要？米玉傑回應，自己一路走來就是「解決問題」，無論是研發或營運，都在解決問題。自己還有個長處，是比較能欣賞別人的優點。欣賞他人的優點，則所有人都能與之合作。

聯合報社慶活動15日在台大集思國際會議中心舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇，邀請台積電共同營運長米玉傑與六位不同學科的青年學子對談，現場座無虛席。（記者潘俊宏／攝影）