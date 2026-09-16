做人最重要的事…魏哲家期勉年輕人：記得一句話

台積電董事長魏哲家特別錄製一段影片，期勉青年學子努力探索學習找到自己的方向。（圖／台積電提供）

聯合報社慶75周年活動昨在台大集思國際會議中心舉辦「跨世代共問ＡＩ時代共答」論壇。台積電 董事長魏哲家 於開場時，以視訊致詞分享職涯與人生哲學。

「人是最重要的，你一定要永遠謙虛。」魏哲家強調，謙虛才能聽得進別人的話，當聽不進別人的話「偏見就來了」，鼓勵年輕人積極做事、謙虛做人。

魏哲家表示，當年沒有像現在的孩子這麼聰明，從小就有志向，想讀什麼專業是用「消去法」。當年最好的行業是當醫生，但自己看到血就快昏倒，當醫生絕對不合適；國、高中時就發現自己藝術天分很低，因此講求藝術天份的科系也不行，土木工程等一概消除，就只剩下電機系。

魏哲家說，電機系講求，怎麼做實驗就有怎樣的結果，以及碰到問題，要用什麼方式來解決。台積電的工程師專注研發、解決問題，「我們都知道要做什麼，但做不到，因此要解決只能一路發明」。

魏哲家還提到，「這行業說大也大，說窄也窄。」建議跟客戶相處時要替客戶著想，要讓客戶成功自己才會有機會，從以前到現在，台積電都抱持同樣的理念，次序不會顛倒。

魏哲家也談到，在台積電前董事長張忠謀身上學到，「知道一件事時，要先傾聽。」自己的座右銘是「不要忘了你是誰」，在半導體、光電知識一項，有些人仍比自己還厲害，台積電的高手很多，對此也不停提醒自己：「不要忘記你是誰」。

魏哲家說，很喜歡美國管理學家詹姆·柯林斯的書，最終從書中得出結論「人是最重要的，你一定要永遠謙虛」。在於謙虛才能聽得進別人的話，當聽不進別人的話「偏見就來了」。因此不要忘了你是誰，也要積極做事、謙虛做人。

魏哲家也在影片最後放了「彩蛋」。他透露，武俠小書看得很多，功力非常深厚，可能不輸在半導體上的功力。