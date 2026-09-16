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台大校長問：台灣若沒台積電會怎樣？ 米玉傑：有點麻煩

記者許維寧／台北16日電
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「跨世代共問 AI時代共答」論壇15日在台大舉行，台大校長陳文章（右）和聯合報社...
「跨世代共問 AI時代共答」論壇15日在台大舉行，台大校長陳文章（右）和聯合報社長游美月（左）共同參與並致詞。（記者潘俊宏／攝影）

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑昨以「學長」身份，與台大學弟妹交流。台大校長陳文章則以「學弟」身分向米玉傑丟出「如果台灣沒有台積電，會怎麼樣？」提問，米玉傑則妙回「世界沒有台積電，現在可能還是有點麻煩」。

陳文章致詞時提到，學子未來投入職場態度很重要，態度就是品牌，如同今日這麼多人共襄盛舉，是台積電的品牌，也是聯合報的品牌。」工作的態度、做人做事的態度就是個人的品牌。

陳文章說，大學更應注重「結交好友」，大學的朋友，可能是一輩子的朋友，也可能成為未來事業上的助力。再者，大學也應著重培養挫折忍耐力。

陳文章也強調感恩與利他精神，呼籲學生要感恩對自己好的人，也要從對手身上汲取可學習之處、看見自己哪裡做不好。

陳文章說，「對對手一定要感恩，唯有感恩才知道自己的優劣」，也勉勵學生，即便投入業界也不要放棄夢想跟理想，「抱持夢想、理想，你會永遠有夢」。

「果然是校長級的問題。」米玉傑說，世界沒有台積電現在可能還是有點麻煩，畢竟高科技業很倚賴台積電製程。

他說，若台灣沒有台積電，相信台灣會發展出不一樣但同樣重要的產業或公司，也許它的市值沒有台積電那麼高，但是相信台灣還是有能力。

米玉傑指出，最重要的依舊是「人」，台積電能走到這一步，除了前董事長張忠謀的領導，很重要的是「根植於台灣」，無論是營運或研發，甚至是在台灣蓋廠速度很快、成本低，都跟台灣的產業結構有關。

精華 FAQ

  • 陳文章以台大校長身分向米玉傑提問，藉由台積電在全球高科技供應鏈的關鍵地位，討論台灣若少了這家企業，整體產業與競爭力可能出現的變化。

  • 米玉傑認為世界沒有台積電現在可能還是有點麻煩，因為高科技業很依賴其製程能力；但他也相信台灣仍有能力發展出別的重要產業或公司。

  • 陳文章強調工作態度就是個人品牌，也提醒學生重視交友、培養挫折忍耐力，並保持感恩與利他精神，米玉傑則指出最重要的資產依然是「人」。

台積電 台大

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