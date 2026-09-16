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平均執業僅7年低於美日 護理師職場調查逾半曾想離職

記者林琮恩／台北16日電
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護理師留任挑戰 製表／元氣中心
護理師留任挑戰 製表／元氣中心

醫院護理環境到底多血汗，無法留人？護師公會全聯會最新調查發現，高達五成五一的醫學中心、區域醫院護理師有過離職念頭，一成五則常想著遞辭呈，其中以年紀25歲以下、資歷5年以下的年輕護理師流動率最高，而精神科、外科病房則是最留不住護理人力的醫療場域。

這項醫院職場滿意度調查報告共蒐集1340份有效問卷，結果顯示，年輕護理師的流動率最高，護師公會全聯會理事長陳麗琴表示，資淺護理師初至臨床現場工作，壓力沉重，需透過資深學長姐指導教學，才能減壓，各家醫院應落實新手導師制度，並採取留任獎金等方式，以留住新進護理人員。

據統計，台灣護理人員平均執業時間僅7年，遠低於日本15年、美國20年，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，這代表台灣並非護理人力培育不足，而是人力耗損率過高，難以久任；如能將現行平均執業6至7年延長一倍，至12年以上，即可降低人力壓力，緩解醫院被迫關床窘境。

入職前３個月 離任高峰

洪子仁觀察醫學中心護理師離任有二大高峰，一為初入職場的前3個月，其次為6至8年時，此時需在家庭婚育與醫院工作間做取捨，這與該項調查結果相似。他認為，醫院應針對入職前期的護理師，提供友善的臨床導師制度，給予心理支持、容錯減壓等措施，並減少新進人員非必要文書作業，建立順暢的申訴、輔導管道，讓新人順利銜接職場。

衛福部提出12項護理改革政策，其中包括新手導師制度、獎勵措施，各家醫院作法不同，部分醫院舉辦任職滿周年慶祝餐會，選在星級飯店享用大餐。有些醫院則在新人任職滿3個月時，以包車方式載著平時忙碌的護理師，至百貨公司逛街購物；最常見的留人措施則為留任獎金，按留任時間長短，發放不同額度獎勵金，有些一口氣可拿到十幾萬元。

婚育斷職涯 制度應優化

除了鼓勵機制，陳麗琴認為，應讓新人感受到護理職涯前景，醫院應擬定一系列的職涯協助措施，例如，在新人學習階段，進一步了解其興趣領域，如對特定臨床領域有興趣，可透過培訓，順利考照，成為專科護理師；如對行政管理有興趣，則可朝著主管職發展，擔任督導、護理長。

「制度設計應避免婚育導致的職涯中斷。」洪子仁說，各家醫院應提供彈性工時、友善育兒制度。以日本為例，幾乎大型醫院均設有托兒所方便員工托育，讓人安心工作。

調查發現，資淺護理師離職率最高，專家呼籲，各大醫院落實新手導師制度，提供留任獎勵...
調查發現，資淺護理師離職率最高，專家呼籲，各大醫院落實新手導師制度，提供留任獎勵措施，才能留住人力。（記者黃義書／攝影）

精華 FAQ

  • 調查發現，醫學中心與區域醫院有55.1%的護理師曾想離職，15%更是經常動念辭職，顯示醫院護理環境留才困難，且壓力與耗損問題相當嚴重。

  • 25歲以下、資歷5年以下的年輕護理師最容易流動；科別方面，精神科與外科病房最難留人，反映新手適應壓力大，且部分臨床場域工作負荷更高。

  • 專家建議落實新手導師制度、提供心理支持與容錯減壓，並以留任獎金、彈性工時、友善育兒與職涯培訓，降低婚育斷職涯與新進人員離職風險。

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