給子女各244萬免稅? 搞錯「計算單位」恐挨罰

贈與免稅額並不是按照受贈人人數計算。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 國稅局提醒，贈與稅免稅額以贈與人全年總額計算，不因子女數增加而倍增；若誤解規則，可能面臨補稅與罰鍰。

父母分別送錢給多名子女，要注意贈與稅免稅額不是「每個小孩各有一份」。台北國稅局 提醒，贈與稅免稅額是以「贈與人」為單位計算，同一人一年內不論送給幾個人、分幾次贈與，全年贈與總額合計只能扣除一次免稅額，以2026年度為例，每名贈與人全年免稅額為244萬元（台幣，下同）。

依《遺產及贈與稅法》第22條規定，贈與人在同一年度內，可以從贈與總額中減除免稅額。不過，這項免稅額並不是按照受贈人人數計算，因此不能因為有3名子女，就把244萬元免稅額乘以三。

舉例來說，國稅局近日查獲大華（化名）在2025年1月10日贈與長子244萬元現金，5月20日再贈與次子244萬元，10月15日又贈與女兒244萬元，全年合計贈與732萬元。

大華原本以為，每名子女收到的金額都沒有超過244萬元，因此不必申報贈與稅。但國稅局查核後發現，贈與稅免稅額是以贈與人為單位計算，全年732萬元贈與總額只能扣除244萬元免稅額，剩餘488萬元須課徵贈與稅。

依10%稅率計算，大華遭補徵贈與稅48.8萬元〔（732萬元－244萬元）×10%〕；由於未依規定申報贈與稅，又遭按所漏稅額處0.5倍罰鍰24.4萬元，等於連補帶罰共付出73.2萬元。

台北國稅局提醒，民眾可以善用每年贈與稅免稅額進行財產規劃，但要特別注意，免稅額是以贈與人全年贈與總額計算，而不是以受贈人人數計算。若誤以為每名子女都各有一筆免稅額，不僅可能遭追補贈與稅，未依規定申報還可能面臨罰鍰。