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野放黑熊山區翻垃圾、吃便當… 引人熊衝突隱患

記者李柏澔／台北15日
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達古阿里的頸圈鏡頭畫面可見，牠在翻找垃圾，吃工作人員遺留便當。(圖／截自林業及自...
達古阿里的頸圈鏡頭畫面可見，牠在翻找垃圾，吃工作人員遺留便當。(圖／截自林業及自然保育署影片)

AI摘要

文章摘要整理：

林保署公開野放黑熊攝影影像，首次記錄冬季蟄居與取食垃圾、便當殘渣等行為，顯示管理山區食物來源是降低人熊衝突的關鍵。

黑熊阿里曼與達古阿里，都曾因為闖入部落而被農業部林業及自然保育署捕捉並野放，林保署野放時在牠們頸部裝設衛星發報頸圈及攝影鏡頭，昨天首次公開攝影鏡頭拍到的珍貴影像，不但第一次記錄到黑熊冬季蟄居，還拍到黑熊翻找山區垃圾、取食山區工作人員遺留便當，成為增加人熊接觸的隱患。

林保署昨天舉辦「野放黑熊楚門世界大公開 黑熊與人距離比想像更近」記者會，透過鏡頭第一視角，黑熊達古阿里在山區會吃水鹿屍體與台灣野山羊腳，也赫然拍攝到達古阿里四處翻找垃圾，取食山區工作人員遺留便當殘渣，以及活動於工寮周邊等影像。

林保署表示，黑熊可能因取食人類食物，逐漸習慣人類活動區域的食物來源，進而造訪山屋、工寮及聚落。因此，垃圾帶下山，妥善管理廚餘、飼料及食物，是避免黑熊接近人類活動區域的重要措施。

林保署野生物保育科長高雋表示，透過衛星發報頸圈上的攝影鏡頭，記錄到阿里曼野放後在高山地區蟄居越冬，搭配活動軌跡監測資料，發現阿里曼在越冬期間，進入洞穴蟄居、減少活動，這也是台灣黑熊首次珍貴的季節性活動與越冬生態資料。

花蓮縣清水部落頭目何成忠表示，捕殺黑熊是布農族的禁忌，但還是一直要求部落族人，工寮不要再養雞、鴨等動物，也不要把剩食放在外頭，因為黑熊的嗅覺靈敏，以前就有三隻黑熊進來部落，甚至還有黑熊吃飽了直接睡在工寮的床上。

林保署長林華慶補充，每當出現人熊衝突時，許多人認為是部落入侵黑熊的領域，然而原住民祖先千百年前就住在台灣山區，日據時代才移往淺山地區，促進人熊共處是目標，目前國內盡可能不獵殺黑熊，明年台東會有長期收容空間收容特殊個體。

阿里曼因常入侵滋擾花蓮縣卓溪鄉部落及養禽場，食「雞」知味，尤其愛吃雞屁股，林保署花蓮分署人員戲稱「七里香」；今年1月，林保署花蓮分署第三次捕獲，由於牠是偷雞慣犯，被送去台北市立動物園安置，不再野放。

達古阿里則是三度被通報的黑熊，去年3月反覆造訪一處芒果園，又在玉里鎮源城里街區活動，花蓮分署誘捕發現，達古阿里左前後肢都受傷，覓食能力不佳、體重減輕，評估後不適合野放而送到動物園。

台灣黑熊與人的距離 製表／生活文教中心
台灣黑熊與人的距離 製表／生活文教中心

精華 FAQ

  • 影像首次記錄台灣黑熊冬季蟄居的過程，也拍到牠在山區翻找垃圾、吃工作人員留下的便當殘渣，並顯示其活動軌跡與越冬習性。

  • 因為黑熊一旦取食人類食物，可能逐漸習慣山屋、工寮與聚落周邊的食物來源，進而更常接近人類活動區域，因此垃圾和廚餘必須妥善處理。

  • 阿里曼因多次入侵部落與養禽場、偷吃雞隻而被送往台北市立動物園；達古阿里則因反覆造訪聚落且肢體受傷、覓食能力差，評估後也不適合野放。

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