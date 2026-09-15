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沖繩飯店屢被問有無國旅補助 小編急澄清：雖然台灣人爆多它還是日本

記者楊德宜／台北即時報導
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觀光署的平日國旅補助已經展開，鼓勵國人利用平日在國內旅遊。 (示意圖／AI生成)
觀光署的平日國旅補助已經展開，鼓勵國人利用平日在國內旅遊。 (示意圖／AI生成)

台觀光署的平日國旅補助已經展開，鼓勵台灣人利用平日在國內旅遊。不過，日本沖繩一家飯店集團近日出現不少台灣人詢問是否適用國旅補助，只好在Threads公告，並非不讓台灣人使用國旅補助，「是因為我們真的不是台灣的飯店呀」。

沖繩喜璃癒志飯店集團 Kariyushi Hotels的官方Threads帳號kariyushihotels_tw日前發文，強調「我們飯店不適用國旅補助」，雖然沖繩到處都是台灣人，「但我們台灣這邊是台灣事務所，飯店本人全部都在沖繩」。「所以不是小編不給用，是這個補助真的沒有辦法用在沖繩啦，拜託大家不要再來為難小編了」。

該飯店集團小編並在留言區強調，真的收到客人私訊問，而且還不只一位，「沖繩再怎麼台灣人爆多，它還是日本」。其他網友表示，「沖繩飯店的價格比台灣國旅補助飯店的價格還便宜，四捨五入也算是國旅了」、「不可能把沖繩當自己家了」、「原來台灣人已經把去沖繩當做國內旅遊了嗎」、「沖繩表示 ： 我們被台灣收編了」、「此國旅非國旅啊」、「日本旅遊對台灣人來說是國旅沒錯」、「把沖繩當澎湖了嗎」。

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