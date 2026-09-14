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解急診壅塞 台大推分級就醫指引 10月開通諮詢專線

記者廖靜清／台北14日電
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急診壅塞困境難解，台大醫院13日發布「分級就醫指引」，提出建議就醫四大層級，若出...
急診壅塞困境難解，台大醫院13日發布「分級就醫指引」，提出建議就醫四大層級，若出現「紅旗警訊」應直接至急診。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台大醫院公布詳盡的分級就醫指引，盼減少急診壅塞，並以10月開通的諮詢專線協助民眾依症狀選擇適當醫療層級。

急診壅塞困境難解，台大醫院昨正式發布「分級就醫指引」，針對胸痛、腹痛、頭頸部、皮膚、四肢等1067項常見症狀，提出建議就醫四大層級，明定「紅旗警訊」，如劇烈胸痛、呼吸困難、突發意識或神經異常等危急狀況，應直接至急診。

台大醫院自2018年推動「星月計畫」，與全國各地基層院所、醫院簽約結盟，建立暢通的雙向轉診管道。為降低醫學中心收治輕症患者比率，256名跨層級醫師進行兩輪線上分組審查，再經80名跨專科醫師參與實體共識會議，最後議決出國內臨床醫界最為詳盡的「分級就醫指引」。

台大醫院分級醫療暨轉銜照護管理中心副主任詹其峰表示，該「分級就醫指引」參考英國、加拿大、日本等國經驗，以及台灣急診檢傷分類精神，依照胸痛、腹痛、頭頸部、皮膚、四肢等不同器官系統及症狀，整理1067項常見症狀，提供分級就醫建議。

例如，咳嗽無法說出完整句子、出現發紺、意識混亂等496個急診重症，務必立即至大型醫院急診就醫。如為持續性咳嗽出現胸悶、夜間咳嗽有痰等84種症狀，無須急診，至醫院門診就醫即可。

如果症狀為咳嗽合併高燒、流鼻水、咳嗽有痰等340種輕症，應到社區基層診所就醫。如偶爾乾咳或喉嚨癢、持續咳嗽少於48小時等147項症狀，屬於低風險，只需自我照護，無須就醫。

詹其峰表示，最關鍵的是辨識急診重症「紅旗警訊」，若出現中風前兆、急性神經學症狀、嚴重腸胃道出血或生命徵象不穩等情形，就不該在家等待救援，或是去社區診所就醫，而是直接前往急診，必要時撥打119，在最短時間內獲得救治。

此外，台大「愛幫就醫」專線02-2356-2891將於10月1日起開通，白天由專業護理人員提供諮詢，協助患者及家屬做出最適合的就醫管道。

詹其峰強調，此專線不是「電話看診」，而是提供就醫前的專業建議。

衛福部醫事司長劉越萍表示，台大「分級就醫指引」內容詳盡具體，另可同時強化民眾健康識能，未來可以考慮以AI人工智慧協助患者就醫。再者，衛福部將檢視制度、法規及財務等面向，協助醫療體系進行更有效率的資源配置。

精華 FAQ

  • 台大醫院彙整胸痛、腹痛、頭頸部、皮膚、四肢等症狀，整理出1067項常見狀況，依急重症、急診、門診、診所與自我照護等層級，提供民眾就醫建議。

  • 若出現劇烈胸痛、呼吸困難、突發意識或神經異常、中風前兆、急性神經學症狀、嚴重腸胃道出血或生命徵象不穩，就應立刻前往急診，必要時直接撥打119。

  • 台大「愛幫就醫」專線02-2356-2891將於10月1日啟用，白天由專業護理人員提供就醫前諮詢，協助民眾判斷該看急診、門診或診所，但不提供電話看診。

台大

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