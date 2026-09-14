獲聯合報文學獎 零雨：詩讓我的孤獨有了落腳處

聯合報文學大獎贈獎典禮13日在孫運璿科技‧人文紀念館舉行，聯合報執行董事項國寧（右）贈獎給文學大獎得主零雨（左）。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 第13屆聯合報文學大獎由詩人零雨獲得，她以「慢」與詩建立內在秩序，並在贈獎典禮與對談中展現作品以小見大的深厚力量。

第13屆聯合報文學大獎昨日舉行贈獎典禮，詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下大獎，獨享獎金101萬元台幣。零雨自嘲自己什麼都慢，過去從沒想過慢也是有力量的，她說，寫詩也幫助自己建立牢固的內在秩序，「讓我的孤獨有了落腳處」。

聯合報執行董事項國寧致詞表示，聯合報1976年開始舉辦聯合報文學獎活動，2014年轉型為「聯合報文學大獎」。大獎獎金101萬元，也是國內目前常態型文學獎中獎金最高者。

項國寧說，聯合報副刊自創辦以來，從未停刊過，文學獎也一路走過50年，展現聯合報長期支持文學的堅持。他當場背出近12年來的歷屆得主姓名，以此表達對歷屆得獎者的尊重。

項國寧說，今年第13位聯合報文學大獎得主是詩人零雨，每一位得主都在台灣文學領域留下自己的地標，這些地標逐一累積，才能看見台灣文學美麗的天際線。他也感謝歷屆文學大獎評審，以及聯合副刊同仁，持續讓文學獎走到今天。

零雨致詞時自嘲，自己「什麼都慢」，與人交談、寫詩也慢，過去從沒想過「慢也是有力量的」，回頭看自然界的樹木、山川，都是經過長時間累積，涓涓細流也能匯成江海，「我想，我在無形中就遵循了宇宙自然的規律去做人、去讀書、去寫詩。」

零雨表示，詩幫助她建立牢固的內在秩序，甚至教會她如何行走人生，而由詩衍生的文學、藝術、哲學、考古、人類學，也為她拓展廣大浩瀚的時空，「詩讓我的孤獨有了落腳處，讓我的精神有了飛翔的空間。」

零雨感謝評審委員的支持，以及前輩、詩友與嘉賓的陪伴，還有曾經接觸的詩刊、出版社與出版工作者，讓自己的詩集得以完整出版、被更多人看見。

贈獎典禮並舉行高峰對談，由作家、詩人凌性傑主持，邀請唐捐、陳國偉、楊翠、鍾文音等學者、作家與零雨對談。鍾文音認為，零雨的作品具有「以小見大」的特質，能從一顆石頭、一個果實等微小事物，延伸出一個巨大的宇宙，在安靜、不張揚的書寫中展現強大的內在力量。她認為，零雨長時間累積、沉澱，不急於發表的創作方式，形成作品獨特的穩定性，「慢」反而成為零雨的強度。

零雨說，自己不是計畫型的創作者，不會規定每天寫詩或多久完成一首，而是到了「不吐不快」的狀態才會動筆，因為那種狀態下寫出的作品，是清醒時寫不出來的。

談到詩的音樂性，零雨表示，自己從小喜歡繪畫與音樂，詩的韻律感則是自然內化的結果，並非刻意營造，「我寫完一首詩以後，我就是把它念一遍，覺得還滿順的就放過了。」她認為，過度追求音樂性反而可能失去詩的自然感。