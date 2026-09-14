高雄前鎮漁港81億改建 新會館平均每日6船員入住 繫船柱腐蝕未汰換

船員會館設40間淋浴室，西岸碼頭另設有兩處貨櫃型淋浴間，供船員使用。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄前鎮漁港81億元改建引發質疑，船員會館入住率偏低、水產中心遲未啟用，且繫船柱老舊未更新，地方批評規畫未貼近使用需求。

高雄前鎮漁港斥資81億元（台幣，下同）改建案再度成為選戰藍綠交火焦點。根據本報系深入走訪港區，耗資逾4億元、營運一年餘的船員會館，住宿率卻很低，平均一天竟僅六名船員入住，斥資逾24億元新建的多功能水產品運銷中心過去屢遭審計部門點出租金 高、動線差影響攤商進駐意願，原預計6月試營運，迄今尚未啟用；港區供遠洋漁船泊靠的繫船柱，腐蝕、生鏽未見汰換，地方人士嘆，花巨資改建的前鎮漁港實在頗「落漆」。這砸了80多億的漁港改建案，再次印證好大喜功永遠是蚊子館的最佳孵化器。

高雄前鎮漁港斥資81億元台幣改建，港區供遠洋漁船泊靠的繫船柱，腐蝕、生鏽卻未見汰換，地方人士嘆實在「落漆」。（記者石秀華／攝影）

前鎮漁港投入巨資改建，代表中央、地方的高標期待。其中，最重要的多功能水產運銷中心今年4月已完成點交，但過了近半年，嶄新的一樓水產零售攤區因管理費問題，尚未有攤商進駐，除了攤商對管理費有疑慮外，還有銷售型態轉換等問題。而攤商對於當中諸多硬體設施的抱怨，也顯示並未站在使用者角度規畫。

啟用逾50年的前鎮漁港是全台最大遠洋漁港基地，因設備老舊，韓國瑜任高雄市長期間向中央爭取3000萬元整建，至2019年10月時任行政院長蘇貞昌視察後，指示推動「專案中長程計畫」，經費從近13億元提升至60億元，用以改善碼頭、下水道建設及興建多功能水產品運銷中心、船員會館，2022年底，又加碼核定為81億元，預算暴增270倍。

前鎮漁港港區內新建船員會館在改善漁民返港生活條件，提供住宿、淋浴，然而，船員多數月薪不到2萬元，根本住不起。根據漁業署統計，船員會館從去年6月10日開放住宿至今年7月31日，有2353人次船員入住，平均一天約僅6名船員住宿，入住率相當低。

船員會館去年6月開放住宿，至今年7月底僅2353人次入住，平均一天約僅6人入住，住宿率低。（記者劉學聖／攝影）

記者更直擊，漁港卸魚旺季每到傍晚，只見成群船員手提裝著沐浴品及換洗衣物的桶子，有人打赤膊、腰綁浴巾走去會館洗澡或在貨櫃改裝的簡易澡堂克難沖澡，成了漁港即景。

國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑，前鎮漁港產業鏈產值超過千億，值得投資，但投入81億，設計卻未考量使用者需求，讓人匪夷所思，包含過去漁貨車可直接開進市場攤位，運銷中心改電車接駁魚貨，攤商擔心延長搬運時間影響銷售，販售區柱子太多，導致利用空間限縮。她表示，重大建設不能只求完工、趕剪綵，蓋完後才發現怎麼還有這麼多問題？

賴瑞隆表示，國家級漁港超過50年未整建，他積極爭取漁港改建。中央投入81億元改造，一次性提升漁港環境。他會持續督促漁業署、市府以及高雄區漁會，打造世界級遠洋漁業基地。

前鎮漁港整建 經費暴增 製表／李柏澔、石秀華