台人口探底／不要小孩卻最怕失去彼此 Gigi、史丹利談生死雙雙淚崩

Gigi(左)、史丹利認為不生問題，不能全歸咎於年輕人。（記者沈昱嘉／攝影）

Gigi（林如琦）和史丹利結婚超過10年，從一開始交往就確認過彼此都不想要小孩，相伴至今，這樣的想法從未動搖，也從不後悔選擇過兩人世界的生活，但提到未來希望誰先走，兩人不約而同掉淚，彼此都捨不得留下對方獨自生活。

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為何選擇當頂客族？Gigi說：「我們並不是討厭小孩，我們也喜歡和小朋友相處，我主要是因為小時候很辛苦，長大後好不容易可以過自己想要的生活，我不想要因為有新的生命出現而被影響。」史丹利則是聽過太多周遭親朋好友抱怨生小孩這件事，「但他們最後都會說，有小孩還是很棒，前面半小時都在抱怨，最後5分鐘才圓回來」。

被催生覺得煩 使大絕招

Gigi認為，一個完整幸福的家庭重點還是在於「人」，「和你組織家庭的人，有共同的目標和想法，我覺得這是最重要的」，史丹利也認同：「我覺得人不在多，兩個人是對的就會幸福，不然生再多，不是對的人也不會幸福。」史丹利自招家裡親戚比較多，剛開始難免會被催生，「講到後來我覺得很煩，我就說我看過醫生，醫生說我不能生，親戚聽到就不好意思再繼續問了」。

因為少子化問題日益嚴重，社會上對於年輕夫妻生子的期待也更高，Gigi和史丹利表示生育純粹是個人選擇，身為公眾人物，即使他們選擇當頂客族，但他們相信大家都有獨立思考的能力，不會被他們影響，他們也從來沒有鼓勵大家別生小孩，雖然沒有增產報國，不過夫妻倆笑說，平常生活都有努力消費，也都乖乖繳稅，「雖然沒有生，但我們努力賺錢繳稅，讓政府可以提供更多的社會福利、來補助有生小孩的家庭，這也是另一種方式的貢獻」。

不少夫妻生小孩是因為背負傳統壓力，但Gigi表示，也聽過有夫妻之所以願意生小孩，是擔心沒有共同話題：「他們說如果沒有小孩，和另一半根本就無話可說，小孩算是夫妻間感情的潤滑劑，不然也過不下去了。」不過Gigi和史丹利完全沒有這問題，即使結婚多年，兩人每天還是有說不完的話，Gigi說：「像我前幾天工作很累不想講話，史丹利還是想和我一直聊天，我想說史丹利在家等了我一天，所以再累還是會陪他聊。」

反對把少子化壓力轉嫁年輕人

史丹利也分享，結婚至今還是很享受兩人世界，「我和她在家其實都是各做各的事，互不干擾，我們都很喜歡這種彼此陪伴的感覺，對方要和朋友出去也很OK」，史丹利認為，生不生小孩是個人選擇，和對錯無關，「所以也別用不生小孩就是錯的眼光來看我們」，Gigi也不認同社會把少子化的壓力轉嫁到年輕人身上：「我覺得這不公平，每個人都可以選擇自己要過什麼人生，只要願意承擔就好，如果你要逼人家生，那難道你要幫人家養嗎？」

因為沒有子女，對於老年生活兩人早有規畫，夫妻倆名下共有3間房產，就是之後的養老基金，「就找一間養老院安養晚年，因為我們不想麻煩別人，不過到底要多少錢才夠，我們也不確定」。兩人也討論過未來希望誰先走，史丹利想到那畫面就忍不住哽咽：「知道這是一定會發生的事，但如果可以，希望兩個人一起，就不會有人難過。」Gigi則開玩笑說，若自己先走，史丹利一定活不下去，不過最後她也落淚：「自己先走滿自私的，我們都會選擇讓對方先走，因為捨不得對方是被留下來的那一個。」鶼鰈情深令人動容。

Gigi(左)、史丹利談未來，皆不捨留下對方先離開。（記者沈昱嘉／攝影）

Gigi(右)、史丹利非常享受兩人世界。（記者沈昱嘉／攝影）