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監察院無監委仍編550萬買車 藍委喊刪

記者蔡晉宇王小萌／台北13日電
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2025年爆出監委濫用公務車爭議後，監察院在明年度預算中，編列550萬台幣採購三...
2025年爆出監委濫用公務車爭議後，監察院在明年度預算中，編列550萬台幣採購三輛新電動車。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

監察院明年編列550萬元汰換3輛電動公務車，引發藍委質疑在人事空窗與可能凍院下不宜急買車，並同時檢討國家人權委員會預算過高。

在去年爆出監委濫用公務車爭議後，監察院在明年度預算中，編列550萬元（台幣，下同）採購三輛新電動車國民黨立委李彥秀表示，現在監院無監委，未來也極有可能實質凍院，在新監委未產生前，不宜再花費鉅額人民納稅錢購置新車養蚊子，相關經費應該減列或凍結。

根據監院明年度預算書，監院現有首長專用車、副首長專用車、小客車等各式公務車共計35輛，其中有11輛小客車使用年限將在明年5月到期報廢，監院以「落實2050淨零轉型政策、推動運具電動化及無碳化」為由，預計將其中三輛汰換為電動車。

李彥秀指出，公務機關逐年編列預算汰換老舊公務車有其必要，但是監察院人事處於空窗期，未來也極有可能實質凍院，她主張暫緩編列購車經費。此外，應重新檢討監察院公務車配置的合理性。

除公務車預算外，明年度「國家人權委員會」預算編列也遭檢討。監察院明年在國家人權業務編列1.4億餘元，其他包括議事業務、調查巡查業務編列、財產申報業務合計也編列破億元預算。

國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，憲法賦予監察院核心職權相關的「議事、調查巡察及財產申報」，加總才4412萬餘元，國家人權業務竟是2倍以上，這筆預算到底是保障人權，還是養肥貓？

精華 FAQ

  • 監察院表示，院內有11輛小客車明年5月將到期報廢，因此以落實2050淨零轉型、推動運具電動化與無碳化為由，規劃汰換其中3輛為電動車。

  • 她認為監察院目前沒有監委，人事也處於空窗期，未來甚至可能實質凍院，在新監委未產生前，不該先動用大筆納稅錢買新車，相關經費應減列或凍結。

  • 國民黨立院黨團書記長許宇甄質疑國家人權業務預算高達1.4億餘元，與議事、調查巡察及財產申報等核心職權合計4412萬餘元相比明顯過高。

電動車 國民黨

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