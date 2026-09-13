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交換生案 監院空窗期仍查案 前監委：幕僚電詢已逾權

記者蔡晉宇／台北13日電
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前監察委員王美玉。（本報資料照片）
前監察委員王美玉。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

監察院在正副院長與監委均出缺時，仍致電北市府查蔣得立交換生案，遭前監委質疑幕僚越權代行調查權，並引發政治追殺爭議。

民進黨猛攻台北市長蔣萬安之子蔣得立交換生事件，監察院專員日前致電北市府了解案情，在沒有監委在任的狀況下，引發越權質疑。前監委王美玉表示，監察院用修改內規來覆蓋監委核心執掌的調查權，形同在人事空窗期，就已經在行使監委部分職權；前監委仉桂美也認為監察院的解釋說不通，不能因為現在沒監委，就由幕僚單位越俎代庖。

監察院日前證實，主動去電台北市教育局政風室，查問蔣得立交換學生事件。國民黨批評民進黨啟動「打蔣國家隊」，沒有監委仍可對外發文，是雙重標準與政治追殺。

監院當時解釋，第六屆監委任期於7月31日屆滿，由於目前處於正副院長及監委均出缺之情形，為因應公文處理及行政運作所需，監察院於7月31日修正「監察院各類文件蓋用印信及簽署注意事項」，對外公文往來，有其法規依據。

王美玉指出，過去以監院名義發出的函詢各機關公文，都要經過監委；監院雖然在第六屆監委卸任前修改內規，在沒有正副院長及監委的情況下，仍可對外發公文，但該由誰來發動、哪些案子該發動，才是最關鍵的問題。

王美玉說，監院改內規屬於「監察行政」，然而，由誰來發動打電話、函文各機關，仍是「監院調查權」範疇，也是監委的核心職掌，不能用監察行政就覆蓋過去；否則，監院幕僚單位自己就能決定要函文哪些案件，形同在人事空窗期已經在行使監委部分職權。

仉桂美表示，法律拘束力有位階之分，監委調查權屬憲政層級，監院透過修改內規、甚至援引其他法條，來合理化在沒監委情況下仍可電話了解案情、函文各機關，這說法說不通；事涉最上位的監委調查權，要格外謹慎，不能因為現在沒監委，就由幕僚單位越俎代庖。

仉桂美指出，外界討論監院在人事空窗期哪些事能做、不能做，她倒認為，沒有監委並非常態，與其討論非常時期該如何應對，執政黨更應正本清源，負起責任提出有社會共識且朝野都能接受的監委人選，早日化解僵局。

前監察委員仉桂美。（本報資料照片）
前監察委員仉桂美。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 監察院專員在沒有監委在任的情況下，主動致電台北市教育局政風室了解案情。因為這涉及調查與函詢權限，外界因此質疑是否已越權。

  • 王美玉認為，修改內規只能處理行政運作，不能覆蓋監委才有的調查權。誰來決定發動調查、函文哪些案件，屬於監委核心職權，幕僚不應自行代行。

  • 監院表示，第6屆監委任期已於7月31日屆滿，且正副院長與監委均出缺，因此依7月31日修正的內規，對外公文往來與行政運作仍有法規依據。

民進黨 國民黨 蔣萬安

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