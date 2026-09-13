冷眼集／監院自毀公信力 還缺敏感度

監察院近期有數件「可能合法但社會觀感不佳」事件，公信力受質疑已動輒得咎，卻依然毫無敏感度。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 監察院在無監委任職期間仍啟動敏感調查，又編列公務車預算，引發選擇性辦案與自毀公信力的批評。

監察院近期有數件「可能合法但社會觀感不佳」事件，從沒監委卻能啟動調查「台北市長蔣萬安 之子交換生案」，到監院恐遭實質凍結下，明年度仍編列500多萬元汰換公務車，監察院公信力受質疑已動輒得咎，卻依然毫無敏感度。

監院目前處於沒有監察委員在任的人事空窗期，糾正、彈劾、通過調查報告等核心職權自然是無法行使，但能否「先行搜集資料」卻有其灰色地帶；監院固然搬出法條強調一切依法行政，但光是如何判斷哪個案子需要搜集資料，本身就是高度政治問題，由文官系統代行，實不合理。

最顯而易見的質疑就是，若蔣萬安之子事件涉及利益迴避，需要先行搜集資料，那正在競選新北市長的民進黨 參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的公司申請政府補助時，同樣未揭露與其父、行政院前院長蘇貞昌之關係，也有涉及利益迴避問題，為何監院就沒先行搜集資料？蔣、蘇兩人都正在備戰年底縣市長選戰，監院雙重標準自然惹來選擇性辦案、介入選舉的批評。

民進黨政府執政以來，監院對疫苗案、超思雞蛋案等社會矚目案件，都輕輕放下，通過彈劾的中央級別政務官更是屈指可數；如今會落得任何一點動作都被外界放大檢視，根源還是在自毀公信力。

編預算添購公務車爭議也是如此，若監委各個發揮獨立辦案精神、整飭官箴不分藍綠，一個憲政機關報廢了11輛舊車，只添購了三輛新車，本該無可厚非；問題就出在監院效能不彰，連該不該廢院都被討論了，在沒監委時仍要買新車，民眾作何感想？

立院前陣子審議年度總預算期間，在野黨立委堅持要刪減監院預算，主要理由之一正是監院早已沒了中立性，被執政黨「武器化」，如今看來明年度監院預算也有嚴加把關必要；新一屆監院人事案同意權投票在即，要重建監院公信力，恐怕還得從嚴審監委名單做起。