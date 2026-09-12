台人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

台灣制度將婚姻與生子連結，但近年來有愈來愈多的女性選擇孩子而不一定要踏入婚姻。示意圖，圖中人物與新聞無關。（聯合報系資料照）

台灣去年總生育率僅0.69，不僅跌破0.7，更輸給南韓 的0.8，成為全球生育率最低的國家。造成此結果的背後原因，不單只是「沒人想生」，還有一個可能是「想生卻不能生」。台灣從育兒補助到人工生殖政策，都緊扣著「先結婚、再生子」的路徑。專家指出，當婚姻成為生育的隱形門票，單身者即使有意成為父母，也可能被制度與文化擋在門外；若不鬆綁婚育關係，政府再多撒錢催生，恐怕也救不了崩跌的人口。

結婚對數降、生育也跟著跌 台灣婚育連動係數達0.81

台灣生育長期與婚姻高度綁定，盡管不少學者認為，現代社會已難再單純以「先結婚、後生子」的傳統模式，推估隔年出生人口，但內政部戶政資料仍顯示，結婚對數與隔年出生人數呈現高度正相關。

2004年台灣共有13萬1453對新人結婚，當年出生21萬7685人，隔年出生20萬6465人；隨著結婚對數逐年下滑，出生人口也一路走低。到了2024年，結婚對數降至12萬3061對，當年出生13萬4769人，隔年來到10萬5676人。

若以2004年至2024年結婚對數，對照2005年至2025年出生人數分析，兩者相關係數約達0.81，呈現高度正相關，顯示結婚人數減少與隔年出生人口下滑具有明顯連動關係。不過，到底是政策制度讓人們被迫選擇進入婚姻，還是價值觀所致？

單身想生子 社會先貼「不完整家庭」標籤

馬偕紀念醫院婦產科資深主治醫師黃閔照表示，台灣及亞洲社會長期認為一個完整家庭的組成，父母必須要有婚姻關係，成員需由一個爸爸、一個媽媽及小孩組成。只要打破這樣的既定框架，就會被認為是「不完整家庭」，甚至會直觀認為，破碎家庭只給小孩帶來傷害，不僅沒有足夠的愛，也不具備養育資源。

當「先結婚、再生子」的價值觀長期根植於台灣社會時，也讓選擇「非婚生育」者承受更大的文化壓力。當單親媽媽帶著孩子外出，可能被投以「很可憐」的眼光，孩子在校園裡可能會因為沒有爸爸遭到譏笑。即使現代女性經濟自主能力大幅提升，「奉子成婚」仍時有所聞；為躲避社會異樣眼光，即使另一半未必適合共同養育孩子，有些女性仍被推進婚姻，困在「想生孩子，就得先結婚」的框架中。

非婚生子比例15年平均3.9% 台灣僅贏日本

根據內政部的數據顯示，台灣非婚生子的比例，長年落在3%上下，但去年非婚生子的數據雖創下新高，但也只來到4.49%。如果與OECD國家相比，2023年全球非婚生子比例最高的國家為哥倫比亞，其比例為87%，其餘已開發國家如美國則有40%、英國49.5%、德國33.1%；亞洲國家如南韓，其比例與台灣相似，落在3.9%，日本則比台灣低，只有2.4%

黃閔照說，社會應逐步建立對單親、多元家庭的尊重，學校及社會環境也不應讓孩子因家庭型態不同遭到標籤。法律若進一步承認單身女性、同性伴侶的生育選擇，也具有改變文化的重要象徵意義，現代有許多單身女性都已具備能力養育孩子，時代真的已經變了。

單身女性被准許凍卵 但取卵得先結婚 獲配偶同意

除了社會價值觀，現行制度也進一步強化「先婚再生」的框架。依現行「人工生殖法」，單身女性雖可自費凍卵，但若日後希望解凍卵子進行人工生殖，適用對象仍限於具有婚姻關係的異性夫妻。

換言之，單身女性即使凍存卵子，也無法在未婚狀態下透過人工生殖使用，女同性伴侶同樣被排除在外。這使部分有生育意願、卻沒有結婚打算的女性，若想成為母親，只剩自然受孕等有限途徑，也可能因此被推向婚姻的風險。

面對該議題的討論，行政院雖於2025年底通過「人工生殖法」修正草案，將未婚女性及完成結婚登記的女同性伴侶納入可接受人工生殖服務對象，但時至今日，草案還在立院審議中。

改善少子化政策 專家：應以「生育意願」當作核心

TFC台北生殖中心創辦人曾啟瑞說，臨床上已清楚看到女性「婚姻時間」與「生育時間」脫鉤。近5年中心凍卵人數成長近3成，主要集中31至35歲，去年35歲以下更占6成。許多女性先保存生育力，等事業、生活穩定後才考慮生子，但現行制度仍使未婚女性即使凍了卵，也無法在國內透過借精完成生育。

曾啟瑞指出，依相關人口資料推估，35至44歲具有生育意願的單身女性，加上有生育意願的已登記女同志伴侶，潛在需求人口可達約24.6萬人。但這不代表修法後立即增加24.6萬名新生兒，但顯示少子化台灣仍存在一群「想生、卻受制度限制」的人，政府未來推動相關政策，無論是育兒補助等，都應以「生育意願」當作核心。

婚育脫鉤非少子化唯一解方 得同步改善經濟問題

不過，台大社會系教授薛承泰提醒，「婚育脫鉤」並非挽救少子化的萬靈丹。台灣社會對非婚生育的接受度近十多年逐漸提高，但非婚生比例並未因此大幅攀升，顯示橫亙在生育之前的，不只有婚姻這道門檻，養育成本、生活型態改變，以及低生育長期累積的人口結構問題，同樣左右年輕世代的生育選擇。

薛承泰說，現在「養一個孩子的成本太高」，從居住、育兒到教育支出，再加上同儕比較及「不能讓下一代輸」的心理，生育早已不只是「家中多一副筷子」，而是一項長達20年以上的經濟與照顧承諾。因此，政府即使祭出高額補貼，短期或許能刺激生育，卻未必足以扭轉長期趨勢。

更棘手的是，台灣低生育已延續超過20年，當年「少生的孩子」如今陸續成為適婚、適育人口，少子化正從「不想生」進一步走向「能生的人也變少」的困境。

薛承泰說，即使未來每名女性的生育意願不再下降，育齡人口基數持續萎縮，出生人口仍可能下降；人工生殖、放寬生育選擇雖有助增加出生機會，但究竟能填補多少人口缺口，仍須務實評估。

單身女性即使凍存卵子，也無法在未婚狀態下透過人工生殖使用，女同性伴侶同樣被排除在外，凍卵示意圖。（聯合報系資料照）

行政院去年底通過修訂人工生殖法修正草案，將單身、女同伴侶納入可使用人工生殖法範疇，但版本中未開放代理孕母，至今人工生殖法仍在立院審議中。圖為民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達立場。（聯合報系資料照）