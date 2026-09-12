台東空軍志航基地地下油堡起火 包商人員墜地搶救仍垂危

空軍台東志航基地11日下午冒出黑煙，基地內傳出地下油堡起火事故，詳細原因仍待軍方釐清。（記者尤聰光／翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 台東志航基地地下油堡在委商清洗油槽時起火，一名包商墜入深約12公尺油槽後OHCA，經急救恢復循環但全身約90%燒燙傷，仍命危。

空軍台東志航基地11日下午發生意外事故！基地內陸軍後勤指揮部所屬地下油堡發生火警，一名60多歲張姓包商人員處理油槽內剩餘油料時，不慎發生火警並墜落約12公尺深的油槽內，當場失去呼吸、心跳（OHCA），經送往台東馬偕紀念醫院搶救後恢復自主循環，但全身約90%燒燙傷，情況仍相當危急。

台東縣消防局獲報後，立即出動消防車、救護車趕往志航基地搶救，不過消防人員抵達前，基地內人員已先行控制火勢，並將墜落油槽內的張男救出，隨後由救護車送往台東馬偕醫院急救。

台東馬偕醫院表示，張男送抵醫院前已呈OHCA，經急救後恢復自主循環，但因全身約90%燒燙傷，目前仍在搶救，生命徵象相當危險。

軍方表示，這起事故發生在陸軍後勤指揮部所屬單位，張姓包商人員當時正在處理油槽內剩餘油料，不慎發生火警，後續詳細事故原因及經過，將由陸軍統一對外說明。

陸軍後勤指揮部表示，火勢約半小時撲滅，設施、人員均無損傷，但造成一名工人受傷，目前已送往台東馬偕醫院醫治。相關肇因將配合台東縣消防局調查釐清。

陸軍後勤指揮部表示，所屬第二地區支援指揮部台東油料分庫（志航基地），下午15時左右，委商實施陸油油池清洗過程中，肇發不明原因起火，單位即調度營區內消防車實施灌救，火勢約於15時30分撲滅，單位設施、人員均無損傷，但造成一名工人受傷，目前已送往台東馬偕醫院醫治。

陸勤部指出，相關肇因將配合台東縣消防局調查釐清；雖屬委商作業，單位仍應做好安全督管作為，軍方將編組實施防險作為檢查，確實維護任務與作業安全。