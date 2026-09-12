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台東空軍志航基地地下油堡起火 包商人員墜地搶救仍垂危

記者尤聰光／台東12日電
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空軍台東志航基地11日下午冒出黑煙，基地內傳出地下油堡起火事故，詳細原因仍待軍方...
空軍台東志航基地11日下午冒出黑煙，基地內傳出地下油堡起火事故，詳細原因仍待軍方釐清。（記者尤聰光／翻攝）

AI摘要

文章摘要整理：

台東志航基地地下油堡在委商清洗油槽時起火，一名包商墜入深約12公尺油槽後OHCA，經急救恢復循環但全身約90%燒燙傷，仍命危。

空軍台東志航基地11日下午發生意外事故！基地內陸軍後勤指揮部所屬地下油堡發生火警，一名60多歲張姓包商人員處理油槽內剩餘油料時，不慎發生火警並墜落約12公尺深的油槽內，當場失去呼吸、心跳（OHCA），經送往台東馬偕紀念醫院搶救後恢復自主循環，但全身約90%燒燙傷，情況仍相當危急。

台東縣消防局獲報後，立即出動消防車、救護車趕往志航基地搶救，不過消防人員抵達前，基地內人員已先行控制火勢，並將墜落油槽內的張男救出，隨後由救護車送往台東馬偕醫院急救。

台東馬偕醫院表示，張男送抵醫院前已呈OHCA，經急救後恢復自主循環，但因全身約90%燒燙傷，目前仍在搶救，生命徵象相當危險。

軍方表示，這起事故發生在陸軍後勤指揮部所屬單位，張姓包商人員當時正在處理油槽內剩餘油料，不慎發生火警，後續詳細事故原因及經過，將由陸軍統一對外說明。

陸軍後勤指揮部表示，火勢約半小時撲滅，設施、人員均無損傷，但造成一名工人受傷，目前已送往台東馬偕醫院醫治。相關肇因將配合台東縣消防局調查釐清。 

陸軍後勤指揮部表示，所屬第二地區支援指揮部台東油料分庫（志航基地），下午15時左右，委商實施陸油油池清洗過程中，肇發不明原因起火，單位即調度營區內消防車實施灌救，火勢約於15時30分撲滅，單位設施、人員均無損傷，但造成一名工人受傷，目前已送往台東馬偕醫院醫治。 

陸勤部指出，相關肇因將配合台東縣消防局調查釐清；雖屬委商作業，單位仍應做好安全督管作為，軍方將編組實施防險作為檢查，確實維護任務與作業安全。

精華 FAQ

  • 事故發生於第二地區支援指揮部台東油料分庫的委商清洗陸油油池作業期間，作業中不明原因起火，並導致一名60多歲張姓包商人員受傷。

  • 張姓包商在處理油槽內剩餘油料時失足墜入約12公尺深油槽，送醫前已OHCA，急救後恢復自主循環，但全身約90%燒燙傷，生命徵象仍危險。

  • 基地內人員先行控制火勢，軍方稱約15時30分撲滅，設施與人員未受損；後續將配合台東縣消防局調查起火原因，並加強防險督管措施。

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