台明年最低工資可望連11漲 調幅上看5%

最低工資可望再調漲，卻也讓月薪略高於3萬台幣的受薪階級，有變相減薪的剝奪感。示意圖，非當事人。（記者曾原信／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 明年最低工資審議將於24日登場，市場預期調幅約5%，月薪可望升至3萬975元；但在產業K型分化下，勞資對調整幅度與配套措施仍有明顯歧見。

勞動部昨預告，今年最低工資審議會將於本月24日登場。由於賴清德 總統上月甫表態，明年最低工資有望突破3萬元（台幣，下同），加上行政院長卓榮泰 也曾預告，外界預料最低工資連續第11年調漲勢在必行，調幅更可望上看5%。換算下來，月薪將增加1475元，來到3萬975元；時薪若提高10元，則將來到206元。

不過，在K型經濟發展下，不同產業景氣冷熱懸殊，如何在經濟成長果實與產業承受能力間取得衡平，將是今年審議最大難題。商總理事長許舒博表示，不反對調整最低工資，拉高整體員工的薪資水準，但政府應該要有更多元的思考角度，給予傳統企業、中小微企業更多的租稅、補助，要有一些調整機制來協助企業減負。

現行最低工資月薪2萬9500元、時薪196元。主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至11.05%，消費者物價指數（CPI）年增率則為2.07%。若依過去「CPI足額反映、經濟成長成果勞資共享」的審議默契，將經濟成長率折半計算，推估調幅將高達7.6%。換算下來，最低工資將一口氣調整至3萬1700元。

不過，今年經濟成長高度集中於高科技產業，各產業景氣分化明顯。7月底最低工資諮詢會上，工總常務理事何語就曾要求勞動部提供各行業對經濟成長的貢獻度，作為最低工資決策參考。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，考量產業K型分化趨勢，勞方不堅持將經濟成長率對半分配，而是主張取GDP三分之一，再加計CPI2.07%，調幅約5.75%。換算下來，月薪應達3萬1196元、時薪207元。

戴國榮也主張，最低生活費也應納入審議指標，更貼近勞工實質購買力，因為對低薪勞工而言，一般CPI未必能完整反映日常生活支出漲幅。

許舒博表示，現在最低工資幾乎都是傳統產業、服務業才會用到，對於企業的負擔其實很重。如果最低工資調整5%，再加上勞保提撥，雇主負擔就不只這個幅度。

許舒博說，政府既然可以因AI產業帶動的經濟紅利普發現金1萬，那應思考調整勞保提撥比例由現行雇主負擔7成、勞工自付2成、政府負擔1成，調整為雇主5成、勞工3成、政府2成，或是雇主6成、勞工2成、政府2成，讓企業也有一些喘息空間。

不過，月薪略高於3萬元的受薪階級，沒感受到薪水上漲，眼看著最低工資的那條線逐漸追上自己的月薪總額，「有變相減薪的剝奪感」。有低薪族為省錢，買超商減價食物省錢，結果還吃到問題油食品，「無語問蒼天」。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋說，最低工資只解決部分低薪，但無法解決普遍低薪的問題，更產生「薪資壓縮」，最低工資調幅逐漸追上中層受薪者薪資成長，因此，下階段應該重新檢視台灣整體薪資結構，薪資透明化是接下來該努力的方向。