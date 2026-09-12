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體操協會棄賽風波 運動部撤免秘書長並要求公開道歉

台灣新聞組／台北12日電
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屏東體操選手李佳蔚（右起）、潘采宸被棄賽案，運動部11日要求體操協會公開道歉並撤...
屏東體操選手李佳蔚（右起）、潘采宸被棄賽案，運動部11日要求體操協會公開道歉並撤免秘書長，教練邱意婷（左）感謝運動部。(圖／邱意婷提供)

AI摘要

文章摘要整理：

體操協會未妥善處理潘采宸、李佳蔚世錦賽遞補資格，運動部依國體法要求撤免秘書長並道歉，家屬與教練也盼釐清流程、保障選手權益。

針對中華民國體操協會處理選手潘采宸、李佳蔚世錦賽遞補參賽資格不當，致使兩人錯失參賽機會一事，運動部昨決依「國民體育法」啟動後續處理程序，要求體操協會撤免本案負有主要責任的秘書長江建東，並公開致歉。

本報系聯合報報導，據了解，運動部的懲戒函將在近日送往體操協會要求執行撤免江建東，而體操協會原訂昨晚將透過聲明回應後續處理方式，不過截至截稿前都未對外進行任何說明。

對於體操協會在未徵詢潘采宸、李佳蔚意見下，就擅自放棄兩人世錦賽遞補資格，甚至事後聲明還遭指責「推卸責任」，運動部前天緊急開會要求體操協會說明，不過最終僅有理事長高裕宸出席，反觀被認為做出決策的江建東則未出席。

運動部昨天為此出手懲戒，強調此案已實質影響選手參賽權益，且協會於事件發生後之說明、究責及處理迄今仍未符合應有之治理責任，將依國體法撤免江建東。

這也是繼去年6月桌球協會擅自撤銷葉伊恬事件，前體育署（運動部前身）署長鄭世忠以國體法要求協會改進、道歉，否則將撤換秘書長後，再次有類似事件發生。運動部強調，除釐清本案決策流程及責任歸屬外，體操協會也必須建立國際賽事資格遞補及緊急通知機制。

台北中國時報報導，潘阿嬤聞訊後表示，很感謝屏東縣長周春米、立委徐富癸、網友與各界人士的幫忙，但她不諱言，「兩位小孩受到的委屈只有吐一點氣」。

潘阿嬤說，關於體協一切操作，有部分非常詭譎，他們至今都無法理解與體諒，所以公開所有流程才是重點，他們要知道到底發生什麼事？「過程一定要釐清」，她希望運動部長李洋可以把這件事情做好，別再讓孩子受委屈。

教練邱意婷也感謝運動部願意聽見選手、家屬與教練的聲音，願意正視選手所面臨的問題，並迅速啟動相關調查及處置，她說，這段時間對兩位選手、家長及教練來說，其實都非常煎熬，選手多年努力、流下無數汗水，也承受訓練中的傷痛，好不容易爭取站上國際賽場的機會，卻在未被充分告知及徵詢下失去參賽機會，對孩子而言是很大的打擊。

提及2選手下一步，邱意婷說，她們現在給自己的目標，就是希望未來能夠憑自己的實力，再一次拿到世錦賽的名額，用自己的成績站上那個舞台，同時也將於明年2月一同參加奧運培訓隊的選拔。

國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉則認為，運動部此舉於事無補，他將協助爭取恢復參賽資格，他說，這可以透過國家的力量去向國際體操總會爭取，他會盡全力幫忙。

精華 FAQ

  • 運動部認定此案已實質影響選手參賽權益，依國民體育法啟動後續處理程序，要求體操協會撤免負主要責任的秘書長江建東，並對外公開致歉。

  • 報導指出，體操協會在未徵詢兩位選手意見下，擅自放棄她們的世錦賽遞補資格，事後說明又被批評推卸責任，因此導致她們錯失出賽機會。

  • 潘阿嬤希望公開所有流程、釐清真相，教練盼運動部正視選手受害情況，蘇清泉則主張協助向國際體操總會爭取恢復資格，讓選手不再受委屈。

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