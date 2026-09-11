台體操選手世錦賽被棄賽 家屬提告體協 網友怒斥「協會變邪會」

民進黨立委徐富癸（左）與選手家屬10日前往屏東地檢署，按鈴控告體操協會秘書長江建東涉嫌背信罪。(圖／徐富癸提供)

AI摘要 文章摘要整理： 屏東體操選手獲世錦賽遞補資格卻遭協會未通知即棄賽，引發家屬提告與輿論撻伐，運動部也要求檢討並改革機制。

屏東體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年荷蘭世界競技體操錦標賽參賽機會，體操協會在未告知選手及教練下回覆放棄，網友炸鍋怒斥「協會變邪會」。民進黨立委徐富癸昨偕選手家屬赴屏東地檢署，按鈴告發體協秘書長江建東涉嫌背信罪。潘采宸阿嬤蔡玉華說，她不懂體協長官為何這麼做？她有太多心酸，提告就是嚥不下這口氣，一定幫孫子討公道，「體協敢做就要敢承擔」。

體操協會8月20日清晨4時許收到國際體操總會通知，潘采宸、李佳蔚取得世錦賽遞補資格，須在約25小時內回覆是否參賽。江建東獲報後認為，須依內部程序召開相關會議處理，但期限過於急迫，在未通知教練及選手下，直接向國際體操總會回覆「不參賽」。

教練邱意婷直到8月27日向體協詢問後，才知兩名選手「被棄賽」。她要求協會再向國際體操總會爭取，但相關名額已分配給其他國家，無法恢復。兩名選手知情後痛哭失聲，直問為什麼都沒人問過她們要不要去？

體協9月9日再發聲明指控「教練未主動通報，且兩名選手實測得分客觀上未達國家代表隊出賽的專業標準」，再次引爆眾怒。

體操協會事發後兩度發出聲明致歉，運動部也已要求協會10日內提出完整檢討報告和具體改善措施。體協承認因內部橫向聯繫與訊息傳遞產生時間差，未能第一時間將遞補訊息轉知教練與選手，未來將建構更緊密的「雙向同步回報應變系統」。

運動部表示，體協該案件已列入2027年經費補助缺失紀錄，作為後續補助經費審酌參據，也一併要求協會於檢討報告中提出完整依據及說明。未來針對國際總會通知期限急迫的遞補案件，應建立以保障選手參賽權益為優先的緊急處理機制，避免因內部行政程序再次造成選手喪失參賽機會。

運動部9日掛牌上路滿一周年，這一年來體育界風風雨雨，各種協會藉故阻礙正常體育發展，選手們必定點滴在心頭。全國教育產業總工會理事長林蕙蓉說重話指出，單項體育協會長期由少數派系把持，已影響選手權益，運動部應有肩膀處理沉痾已久的一筆爛帳。

運動部和主管機關不只要釐清「誰決定棄賽」的始末和權責，更應補破網修改規則制度，要求涉及選手參賽權益，「不得由協會單獨決定」，並建立選手申訴快速通道，滾動式檢討協會的人事和組織章程。運動部若能推動相關改革，會比給錢與否更重要，「斷糧」只是最廉價作法，雖有警示作用，卻治標不治本，還可能誤傷無辜選手。更關鍵的是，運動部整頓之餘，萬萬不能讓「邪會」把選手當人質，減少協會的補助，不能變相處罰選手。