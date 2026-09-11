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台核二廠加速重啟 不等爐心清空自主安檢

記者陳儷方／台北11日電
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台電打算啟動反應爐的自主安全檢查作業，速度比經濟部原本安排的快。（本報資料照片）
台電打算啟動反應爐的自主安全檢查作業，速度比經濟部原本安排的快。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

核二廠重啟進度加快，台電在乾貯設施取得熱測試許可後，擬先移出部分燃料棒並提前展開自主安檢，強調一切仍以安全與核安會核准為準。

核二廠重啟有進展，核二廠乾貯設施已取得核安會熱測試許可，下周就會將用過核燃料棒裝桶移入乾貯場，台電打算爐心移出部分用過燃料棒後，就啟動反應爐的自主安全檢查作業，速度比經濟部原本安排的還要快。經濟部長龔明鑫對此表示，只要人員安全可以確保就可以。

台電表示，因應室外乾貯場完工，台電於今年4月與原廠美商奇異公司經審慎討論及安全性評估後，希望優先將部分使用過後的燃料棒取出，提早放入反應爐檢測儀器，以獲得比較長的安全檢查準備期，獲得美商原廠認可支持。

台電指出，核二燃料棒移除的進程，必須先將爐芯燃料棒先移出至室外乾貯，最後則還要移出到室內乾貯。核二室外乾貯設施已於今年1月完工，台電在去年10月提出室外乾貯試運轉計畫，核安會已於今年2月完成審查。

台電3月進行冷測試，接著進行熱測試，台電已取得室外乾式貯存設施熱測試許可。至於核二室內乾貯則還在興建中。

龔明鑫昨說，爐心燃料棒如果沒有拿出來，人員要進去安檢也是滿危險的，拿掉一部分後，「可以確保安全的情況下」就可處理，最重要的就是人員安全。

經濟部去年11月表示，爐心用過燃料棒要先清空才能進行自主安檢，不過，台電有最新規畫，希望爐心燃料部分移出後，就開始進行自主安全檢查，但移出多少燃料就可以先做哪些檢查，仍需與核安會確認。

台電說明，包括燃料移置方式及自主安全檢查作業的安排，相關規畫皆以安全為最大前提，且仍需經過核安會同意，並無任何趕辦或急就章的情形。

精華 FAQ

  • 關鍵在於乾貯設施已取得核安會熱測試許可，下周即可將用過核燃料棒裝桶移入乾貯場，讓台電能在爐心部分燃料移出後，提早展開後續檢查作業。

  • 台電表示，因室外乾貯場已完工，先移出部分用過燃料棒可讓反應爐檢測儀器提前進場，爭取較長的安全檢查準備期，同時此做法也已獲原廠支持。

  • 經濟部長龔明鑫強調，只要能確保人員安全就可以處理；台電也說，燃料移置與自主安全檢查都以安全為最大前提，且仍須經核安會同意，並非急就章。

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