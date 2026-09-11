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少子化大禮包補助無效 台灣人口連32月負成長

台灣新聞組／台北11日電
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為搶救少子化危機，政府以現金補助為亮點的政策似乎不起作用，內政部最新統計8月新生...
為搶救少子化危機，政府以現金補助為亮點的政策似乎不起作用，內政部最新統計8月新生兒7492人，台灣總人口數同步萎縮至2322萬4721人。（記者陳正興／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

政府重金推動少子化補助仍難止人口下滑，台灣已連32月負成長；審計部與學者皆指，真正問題在高房價、低薪、長工時與未婚人口增加。

賴清德總統將少子化定義為國家安全危機，並在5月召開國安高層會議討論對策，當時一口氣公布總經費約3800億元（台幣，下同）、被稱為少子化大禮包的「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。然而，政府的政策趕不上現實人口崩壞的速度，內政部昨天公布的最新統計數據，截至今年8月底，台灣人口2322萬人，連32個月負成長；8月新生兒數7492人，今年前8月新生兒數累計較去年同期減少超過1萬人。

根據內政部統計，台灣人口數為2322萬4721人，比上年同月減少逾10萬人；連江、桃園和新竹的人口成長的同時，金門、嘉縣和彰化的人口在減少。

數據再度印證台灣正朝向高齡化社會及少子化社會狂奔。學者評價認為，砸錢救不了生育率，育兒家庭的痛點不只有財務，還包含父母面臨的職業與生存環境等結構性因素；現金補助已被各國視為對生育率影響力最弱的政策。

政府長期以大撒幣催生，少子化預算從2016年的256億餘元暴增至去年1254億餘元，砸下近5倍的銀彈，換來出生人口腰斬、生育率雪崩式探底。

審計部報告也點出3大結構性問題：高房價、低薪、超長工時。政府對未婚及晚婚族群策略不夠積極，導致未婚人口比率攀升，影響生育政策推動成效。

審計部公布去年中央政府總決算審核報告，其中直指政府因應少子化對策的預算8成5都拿去補助已婚家庭育兒支持，但超低生育率的癥結點，是未婚人口急遽增加，而非已婚夫妻生育意願不足。

少子女化對策計畫累計編列預算5839億元，截至去年底已執行5540億元，其中「0至6歲全面照顧」用於擴大公共化幼兒托育與教保服務供給、提高育兒津貼、托育費用補助及降低幼兒園就學費用，推動延托、加托服務，占整體預算84%最多，簡言之，就是直接發錢貼補。

審計部表示，政府現行少子女化對策，偏重已婚家庭的育兒經濟支持與補助，但國科會去年發布「少子女化問題與對策實證調查分析報告」示警，已婚男女平均有生育兩名子女意願，超低生育率的癥結點是未婚人口急遽增加，非已婚夫妻生育意願不足。

但青年不婚不生，受到高房價、低薪、超長工時影響。內政部不動產資訊平台統計，全國房價所得比持續增高，由2014年的8.41倍，攀升至2024年的10.76倍，房價成長速度遠高於家戶可支配所得的成長幅度，而全國房價所得比愈高，總生育率成長率愈低。

勞動部公布去年初入職場薪資統計，高中職畢業生薪資平均為3.1萬元、大學3.6萬元，研究所5.3萬元，顯示青年低薪問題嚴峻；同時，6至7成未婚人口無穩定交往或約會對象，且台灣勞工2023年總工時遠高於同年OECD國家平均值，壓縮青年社交時間。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣稱，台灣工時偏長，在亞洲四小龍僅低於新加坡，民眾下班後只剩疲憊，毫無交友動力，「如何期待年輕人組成家庭？」且居住成本過高，婚育宅量能不足，需要政府更多支持。

精華 FAQ

  • 因為補助多半只能短期減輕育兒支出，卻無法解決高房價、低薪、超長工時等結構問題，年輕人仍難以結婚生育，人口因此持續減少。

  • 審計部指出，政府預算有8成5用在已婚家庭育兒補助，但超低生育率的癥結其實是未婚人口快速增加，政策對未婚與晚婚族群的著力不足。

  • 文中以房價所得比從2014年的8.41倍升至2024年的10.76倍、青年薪資偏低與工時過長為例，指出居住與工作壓力壓縮交友、成家與生育意願。

內政部 賴清德

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