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防豬瘟 台審計部報告：豬場稽查、邊境裁罰都有漏洞

台灣新聞組／綜合10日電
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防範非洲豬瘟，檢疫犬進駐北台灣郵件作業中心查緝違規，高風險國家的疑慮包裹也會開箱...
防範非洲豬瘟，檢疫犬進駐北台灣郵件作業中心查緝違規，高風險國家的疑慮包裹也會開箱檢查。（記者陳俊智／攝影）

台灣去年爆發非洲豬瘟，今年才重獲世界動物衛生組織認可非疫國，卻仍有588件遊客與國際郵包夾帶豬肉被查獲，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季昨訪視檢疫情形，他指出，只要一件違規包裹闖關，後果不堪設想。但審計部報告揭露，養豬場稽查與邊境違規郵件裁罰均存在漏洞。

陳駿季昨前往北台灣郵件作業中心視察國際郵包檢疫，他表示，非洲豬瘟在亞洲疫情依然嚴峻，違規攜帶肉製品或郵寄包裹入關屢見不鮮，中秋送禮期間更是高峰，今年查獲的588件，以旅客攜入413件最高，不知情照罰，第一次罰20萬元(台幣，下同，約6351美元)、第二次後100萬元。

但根據審計部最新總決算報告，台灣防非洲豬瘟，仍有許多漏洞。現行規定地方政府應針對轄內養豬場，每年每場至少訪視一次，卻有逾七成地方政府近三年都未落實，其中近一成養豬場甚至連續三年未曾訪視。

豬農直言，去年非洲豬瘟爆發，有一大原因就是地方訪視與稽查不確實，若防疫單靠豬農自律，難保又有不肖業者心存僥倖。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠說，稽查訪視成效要看各縣市的稽查量能與執行強度，以養豬大縣雲林為例，農業稽查人力相對充足，約每二至三個月便會進場查核，執行也較為確實；反觀部分縣市因農業稽查人力編制不足，難以維持訪視頻率，容易形成防疫漏洞。

他指出，明年全面禁止廚餘養豬後，更應加強豬場訪視與稽查，因為不肖業者可能以合法的「循環資源再利用」為掩護，私下持續使用廚餘餵豬。他呼籲，政府推動禁令的同時，也應擴充地方稽查人力與強化查核深度，避免廚餘養豬轉入地下化。

農業部防檢署動物防疫組長余俊明表示，訪視情況不佳，主要是因為防疫人員更迭、辦公室搬遷，或所在地動物防疫機關與農政單位分工執行稽查作業，但稽查紀錄遺失及毀損所致。已請地方政府檢討改善，並納列明年中央補助地方政府計畫經費的核撥指標。

目前全國養豬場為5000多場，毛豬在養頭數500多萬頭，截至8月20日止，已完成3685場訪視，年底前會將剩餘場數訪視完畢，一年至少訪視一次。

精華 FAQ

  • 雖然台灣今年才重獲世界動物衛生組織認可為非疫國，但仍查獲588件旅客或國際郵包夾帶豬肉，顯示邊境走私與違規攜帶風險依舊很高。

  • 報告指出，地方政府應每年訪視轄內每場養豬場一次，但逾7成地方近3年未落實，甚至近1成豬場連續3年未被訪視，顯示稽查機制明顯失靈。

  • 農業部表示，將要求地方檢討訪視不佳原因，並把改善情況納入明年中央補助核撥指標；同時也會完成剩餘豬場訪視，防堵廚餘養豬地下化。

邊境 非洲豬瘟 疫情

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