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長照住宿機構補助加碼 民團：應避免業者趁機漲價

記者黃婉婷沈能元／台北10日電
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長照需要等級第四級以上者、持身心障礙中度以上者補助將加碼。（本報資料照片)
長照需要等級第四級以上者、持身心障礙中度以上者補助將加碼。（本報資料照片)

行政院會今天將通過「住宿式服務機構使用者補助方案調增計畫」，長照需要等級第四級以上者、持身心障礙中度以上者補助將加碼，由每月1萬元(台幣，下同，約318美元)提高至1萬5000元，符合者補助金額最高每年18萬元。身心障礙聯盟秘書長洪心平說，政府應避免機構業者趁政府提高補助，也跟著提高收費。

台灣邁入超高齡社會，政府推動長照3.0，其中包含加強住宿式機構支持措施。現行住宿式服務機構使用者補助方案採按年一次性補助，每個月1萬元、每人每年最高12萬元。 

行政院政務委員陳時中表示，針對入住住宿式機構且具長照身分四級以上的住民，以及持身心障礙中度以上者，補助從每月1萬元，增加至1.5萬元，由中央經費支應。以此計算，補助金額將從每年12萬元提高至18萬元，過去計算方式是以年計算，入住逾180日即可申請整年費用，新制改為以月計算，入住逾半個月以一個月計算，未滿半個月不計入。

陳時說，新制9月14日開放申請，補助資格可回溯至今年1月1日，1月至8月將依原先規定從寬認定，過去全年要住滿180日，改為1月到8月住滿180天即全額補助。9月起採新制，新申請者以申請日起算。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧指出，住宿式服務機構補助一年從12萬元提升至18萬元，為賴清德總統競選政見，政府應思考制度化，避免「當選了落實政見，落選了政見不了了之」。

家總秘書長陳景寧表示，許多機構住民為重度失能者，應針對最高失能等級第八級，每月最高補助3萬6180元，而非僅是1萬5000元。

身心障礙聯盟秘書長洪心平說，政府應避免機構業者提高收費標準。且提升補助的同時，也應注意機構品質，品質較差的機構不應繼續補助。

精華 FAQ

  • 補助對象為入住住宿式機構且長照需要等級第4級以上，或持身心障礙中度以上者；金額由每月1萬元提高至1萬5000元，年最高可達18萬元。

  • 新制9月14日開放申請，資格可回溯至今年1月1日。補助改為按月計算，入住逾半個月算1個月，未滿半個月不計入，1月至8月則從寬認定。

  • 民團擔心機構業者可能因補助增加而調高收費，要求政府避免補助被轉嫁給住民；同時也主張把補助與機構品質連動，避免繼續補助低品質機構。

陳時中 長照

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