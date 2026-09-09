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沒問過選手…台2女將「被取消」世錦賽資格 體操協會遭轟

台灣新聞組／台北10日電
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台灣體操女將潘采宸（圖）和李佳蔚因中華民國體操協會不當操作，失去遞補今年鹿特丹體...
台灣體操女將潘采宸（圖）和李佳蔚因中華民國體操協會不當操作，失去遞補今年鹿特丹體操世錦賽參賽資格，屏東縣長周春米也在臉書發文痛批體協。（圖／取自周春米臉書）

台灣體操女將潘采宸和李佳蔚原本遞補取得今年10月鹿特丹體操世錦賽參賽資格，卻因中華民國體操協會沒知會選手、教練教練下，直接回覆世界體操總會（FIG）不參賽，導致兩人失去機會。體操協會6日在協會官網說明時程，向教練和選手致歉，立委徐富癸昨天開記者會為選手發聲，潘采宸的阿嬤聲淚俱下控訴體協「為什麼不給她機會？她這麼辛苦！」

李佳蔚原本遞補取得世錦賽地板參賽資格，潘采宸也獲得高低槓參賽資格，8月20日時FIG通知中華體操協會，並限於同日需回覆是否確認參賽。中華體操協會公告表示，考量回覆期限已迫、客觀上無從於期限內完成應踐行之法定程序，回覆本屆世錦賽不參賽，世錦賽確認後表示將依序通知下一順位。

李佳蔚透過社群無奈說，自己才17歲，不懂協會的行政流程，但「我只是想知道，為什麼沒人問過我？」她提到27日時教練在網路上看到取得名單，請協會盡快處理，協會告知已超過報名時間無法報名，教練請協會向FIG詢問能否延遲報名，但FIG回覆名額已經分配給其他選手，無法恢復。

「為什麼在決定放棄之前，沒人問過我們？」李佳蔚強調，世錦賽並非普通的比賽，「我不知道自己的體操生涯還有幾次機會，可以站上世界的舞台。」

體操協會在公告表示，向教練及選手致歉，後續將儘速檢討，並研擬具體改善措施後對外公告。

潘采宸的阿嬤則在昨天的記者會哭訴，孫女練到膝蓋受傷開刀3次，還能靠積分拿到世錦賽門票，足見有多努力，她痛批協會：「為什麼不給孩子機會？協會這樣對嗎？一點機會都不給孩子，為什麼？孩子這麼辛苦！教練也很辛苦！我也很辛苦！」

教練邱意婷表示，選手甚至沒有被問過一句「要不要去」，就連她8月27日主動聯繫協會詢問時，仍不知道資格早已遭到放棄，真的無法接受。不少網友湧入賴清德總統臉書，批評賴親赴世運授旗「有什麼用？」

運動部專委周德倫表示，針對這次體操協會嚴重的缺失，運動部雖會減少對協會的補助款，但也會限定協會對選手培訓的部分補助款不得挪用到他處。

體操協會9日也透過聲明說明權責劃分與事件時序，並強調經對照「2025-2028周期體操評分規則」與現行賽事（2026亞運會、2026亞錦賽及2025世錦賽）之一貫國手選拔標準，無論是依照高標亦或低標門檻評估，兩位選手之實測得分仍具相當差距，客觀上未達國家代表隊出賽之專業標準，故經實質評估後不予派員參賽，但體操協會也承諾將會針對後續制度進行優化。

屏東縣政府現已委託律師程耀樑協助本案，他說，目前最重要的是釐清當天究竟發生什麼事，會要求協會完整公開FIG通知信件、回覆內容及雙方往來紀錄，並交代接獲通知後的完整處理程序。

台灣體操女將潘采宸和李佳蔚（圖）因中華民國體操協會不當操作，失去遞補今年鹿特丹體...
台灣體操女將潘采宸和李佳蔚（圖）因中華民國體操協會不當操作，失去遞補今年鹿特丹體操世錦賽參賽資格，屏東縣長周春米也在臉書發文痛批體協。（圖／取自周春米臉書）

精華 FAQ

  • 因FIG通知後只給同日回覆期限，體操協會在未先詢問選手與教練下，直接回覆不參賽，導致遞補資格失效，名額依序轉給下一順位選手。

  • 李佳蔚表示沒人問過她是否要參賽，潘采宸阿嬤則痛批協會剝奪孩子機會，教練也說連一句要不要去都沒被問，認為流程與溝通嚴重失當。

  • 協會已公開時程並致歉，強調將檢討制度；運動部表示會減少補助並限制用途；屏東縣政府則委託律師，要求公開FIG往來紀錄釐清責任。

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