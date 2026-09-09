郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

鴻海 創辦人郭台銘 與妻子曾馨瑩的17歲女兒妞妞（郭曉如），今年4月赴美參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，憑藉團隊表現拿下最高榮譽「影響力大獎」。獲獎後她並未停下腳步，近日更與同學攜手籌辦「台灣FRC研討會」，邀集全台學生與導師交流，從參賽者進一步成為推廣機器人教育的一份子。

此次研討會由台北美國學校（TAS）、建國中學及南科實中共同主辦，吸引全台24支FRC隊伍、超過400名學生與導師參加，提供各校隊伍分享經驗、交流技術及彼此學習的平台。

從台北美國學校在社群平台發布的活動紀錄中，也可看到妞妞參與研討會的身影。她不只是到場參與，更是籌備團隊的重要成員之一，為活動投入數個月時間，與同學共同完成這場大型學生交流活動。

妞妞在研討會中還擔任「影響力獎座談」主持人，與其他參與者分享如何在校園及社區推廣FRC，以及學生能透過哪些方式讓機器人教育產生更大的影響力。從台上的主持到幕後籌備，都能看見她對FRC的投入並非止於比賽成績。

今年4月，妞妞曾赴美參加FRC區域賽，並與團隊一同奪下「影響力大獎」。這項獎項除了肯定競賽表現，也重視團隊對社群、教育及推廣機器人活動所帶來的正面影響。

郭台銘與曾馨瑩的大女兒妞妞(左)，現身「台灣FRC研討會」活動，也她是此次活動的主辦人。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)