我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

4年要學AI取代不了的事 蔡明忠給東海新鮮人5提醒「學會做自己」

記者余采瀅／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
演講前，蔡明忠董事長向侯文詠、蔡康永討教該跟年輕人說什麼？最後決定做自己，用自己...
演講前，蔡明忠董事長向侯文詠、蔡康永討教該跟年輕人說什麼？最後決定做自己，用自己的風格說想講的話。（東海大學提供）

AI愈強，人愈要知道自己是誰。富邦集團董事長蔡明忠首次以東海大學董事身分出席「大學入門」新生開學典禮，與校長張國恩共同為3200名新生上大學第一堂課。蔡明忠以自己52年前也是東海新鮮人的經歷，送給學弟妹5個人生提醒；張國恩則提醒AI時代的大學生，「不要花4年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情」，真正不可取代的，是人的判斷、態度與責任。

東海大學8日舉行115學年度「大學入門」新生開學典禮，今年以「Response・Ability」為主題，將「責任」重新詮釋為「回應的能力」，期許新生面對自己、他人與世界，理解問題、做出選擇並為選擇負責。

蔡明忠回憶，52年前第一次離家、住宿，許多人生「第一次」都在東海發生；雖然後來轉學台大法律系，但在東海1年的經歷仍深深影響他。

他給新生5個提醒，包括「學習做自己」、保持好奇與觀察力、多交朋友、學好1個外國語言培養國際觀，以及「保持信念」。他說，做自己不是任性，而是誠實面對自己，大學4年不必急著替人生定型，應勇於嘗試、跨領域，在探索中找到方向；面對快速變動的世界，則要持續觀察、保持好奇，機會往往留給準備好的人。

蔡明忠也特別提醒新生多交朋友。他說，自己後來轉學台大，至今最好的朋友仍是當年東海大1同寢的3名室友。大學不只是學知識，也要學習認識人、與人相處。此外，要走出熟悉環境、培養國際觀，思考「下一個10年，世界會怎麼走？我在這其中，希望扮演什麼樣的角色？」他認為AI愈強，愈需要認識自己、建立判斷力，知道自己真正相信什麼。

這位「老學長」最後也叮嚀新生，追求理想別忘了照顧自己，要好好吃飯、規律運動、維持正常作息，遇到壓力也要懂得求助。

張國恩則指出，AI能取代知識，部分能力也會被取代，但「態度永遠不會被取代」。AI能在幾秒內提供大量資訊與答案，學生更重要的是判斷資訊真偽、理解問題本質，以及提出真正重要的問題。

他說，「不要花4年，只學會1件AI幾秒鐘就能完成的事情」，AI時代不是和AI比誰做得快，而是善用AI放大自己的能力。張國恩期許學生培養「追求完美」與「負責任」兩種態度，不輕易接受「差不多就好」，也要明白AI只能提供分析建議，最後做決定、承擔結果的仍是人。

他期許4年後，社會談起東海學生，不只是說他們聰明、有能力，而是「把事情交給東海的學生，我很放心」。

東海近年持續推動AI教育、跨域課程及半導體與智慧科技人才培育，強調讓學生學會與AI協作，培養能駕馭科技而非被科技取代的人才。

校長張國恩（右）提醒新生：「不要花四年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情。」（...
校長張國恩（右）提醒新生：「不要花四年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情。」（東海大學提供）

精華 FAQ

  • 他提出5點：學習做自己、保持好奇與觀察力、多交朋友、學好1個外國語言培養國際觀，以及保持信念，並提醒新生也要照顧身體與情緒。

  • 因為AI能快速產出資訊與答案，但真正不可取代的是人的判斷、態度與責任；學生應學會辨識真偽、理解問題本質，並對自己的選擇負責。

  • 東海近年持續推動AI教育、跨域課程，以及半導體與智慧科技人才培育，目標是讓學生學會與AI協作，成為能駕馭科技、而非被科技取代的人。

上一則

蔣得立交換生案 監院查蔣萬安 藍批「國家機器動了」

延伸閱讀

企業主管不懂AI怎麼帶團隊？ 東海大學前進泰國教台商用手機駕馭AI

企業主管不懂AI怎麼帶團隊？ 東海大學前進泰國教台商用手機駕馭AI
南加大、UCLA紛開AI新學程 專家：人文教育更顯重要

南加大、UCLA紛開AI新學程 專家：人文教育更顯重要
AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看

AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看
科技巨浪衝擊課堂 教育領導力勿失焦

科技巨浪衝擊課堂 教育領導力勿失焦

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
福華集團第三代接班人、前台中福華大飯店董座廖國宏。(圖／福華飯店提供)

下飛機突昏倒 福華集團第三代廖國宏猝逝 享年55歲

2026-09-06 04:27

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲