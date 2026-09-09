霸凌案開庭 楊珍妮喊冤批斷章取義：希望真相被看見

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮（左）涉霸凌案，8日前往懲戒法院出庭。（記者曾原信／攝影）

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮涉霸凌副總談判代表顏慧欣案，監察院彈劾 楊珍妮，移送懲戒法院。懲戒法院昨天首度開庭，楊珍妮否認霸凌，「希望法官讓真相被看見」；法官黃國忠要求楊珍妮、監察院兩個月內提出「行政監督」與「霸凌」界線應畫在何處的學說資料，諭知候核辦。

法院開庭時，經濟部前部長鄧振中現身法庭關心審案進度，鄧也曾任經貿辦總談判代表，專注聆聽兩方主張。

楊珍妮表示，行政院指她有六項霸凌行為，案子移送法院後，她才知道監察院認定的有哪些？才知道關係人說了什麼事？但概括而論，都是無中生有的事，且有些人對於談判辦公室如何運作根本不了解。

楊珍妮說，監察院引用行政院的調查決定書，她並不知道發生哪些事，「很多都是斷章取義的」。

楊珍妮表示，調查中有關她2014年到2019年在國貿局長的事，有些被認定霸凌的語句不是她平時會使用的，律師已寫了狀子給法官，希望能在法院把事實說清楚；她說，有錯願意接受處罰，但如果她沒說、沒做的，不能因為媒體的傳言或網路的聲量就讓她遭到汙衊，「希望真相被看見」。

楊珍妮的律師表示，監察院提出的違失事證，有些是不存在的事，或是去脈絡化陳述，部分調查只有一、兩句話，只有與全貌不符的片斷事實，相關證據無法證明移送事實，請法官判決不受懲戒處分。

監察院代表所提的訴訟資料，包含彈劾案作成後的「核閱意見」，引起質疑。法官提及，第6屆監委屆滿，第7屆還未產生，詢問文書的法律依據；監察院代表解釋，內部為此已有討論。法官則要求應注意法制問題。

顏慧欣今年3月因病過世，傳生前遭楊珍妮職場霸凌，引發軒然大波。行政院6月公布調查結果，認定楊珍妮構成職場霸凌，總統府予以免職。監察院調查，楊珍妮弱化顏慧欣副總談判代表的角色，有意排除顏慧欣等團隊成員進入台美關稅談判現場，且楊珍妮也對部分人員高壓威嚇，涉職場霸凌，彈劾審查會以13比0全票通過彈劾，將楊珍妮移送懲戒法院審理。

楊珍妮遭彈劾後發聲明說，由衷感謝同仁長期肩負繁重的涉外談判重任，若因嚴格管理導致同仁感受到不適，深感遺憾。