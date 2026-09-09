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盧秀燕視察中火批中央欺騙 不滿「增六氣 拆四煤」

記者陳敬丰陳儷方／台中9日電
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台中市長盧秀燕（右）8日視察中火，質疑中央未做到當初承諾的「增一氣、拆一煤」協議...
台中市長盧秀燕（右）8日視察中火，質疑中央未做到當初承諾的「增一氣、拆一煤」協議。（記者陳敬丰／攝影）

台中火力發電廠燃氣機組即將上線，但台中市長盧秀燕昨率隊視察，質疑中央當初與台中市府達成「增一氣、拆一煤」協議，如今卻規畫新建六部燃氣機組、僅拆除四部燃煤機組，形同「增六氣、拆四煤」。盧強調，市府要看到燃煤機組拆除許可，才會考慮核發燃氣機組操作許可，要求台電說明是否確實落實承諾。

盧秀燕表示，中市府日前收到台電申請，希望市府核發燃氣機組操作許可。當初中央原規畫「增氣不拆煤」，經民代抗爭、市府持續反映，最後與經濟部前部長王美花達成「增一氣、拆一煤」協議。

盧秀燕指出，中火目前有五根煙囪、十部燃煤機組，新建燃氣機組後還會增加兩根煙囪，若不同步拆煤，恐成為世界最大的火力發電廠；如今中央規畫「六燃氣、六備煤」，即新增六部燃氣機組後僅拆四部燃煤機組，與當初「增一氣、拆一煤」承諾不一致。

「中央可以騙地方政府，但不能欺騙人民。」盧秀燕說，中部各縣市合計有700萬人口，經濟部至今尚未核發台電拆煤許可，卻急著向市府申請燃氣機組操作許可，市府是否發照，將視中央是否落實減煤承諾而定。

盧秀燕強調，若中央跳票，地方政府也沒有辦法發放燃氣機組操作許可，市府將以中部人的健康及空氣品質為最大考量，理性決定是否核發許可。

立院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣昨也到場，要台電把後續拆煤規畫說清楚，「不要只做半套」。

台電指出，台中電廠既有機組自2019年起，已無法滿足台中在地用電，需仰賴外縣市支援，為確保產業及民生用電，台電配合政府超前部署推動新建燃氣機組計畫；台電全力邁向2034年底台中電廠無煤供電目標，並無所謂「只增氣不拆煤」。

台電總經理郭天合表示，拆除許可能否取得，仍須尊重經濟部國營司審核機制。至於是否留下6部備用燃煤機組，他說，台電對國家供電穩定有責任與義務，若遇到國際戰爭等突發狀況，多1分備用準備，就是對全國人民多1分安全保障；但備用機組若要啟用，絕不可能便宜行事，會有一定條件把關。

中火副廠長劉紹仲說，台電已規畫提前拆除燃煤機組，拆除工程標案6月底已決標，正由經濟部審查，預計明天開會；若審查通過並核發拆除許可，10月1日起啟動拆除作業，最快2029年3月底完工。

至於燃氣機組進度，中火副處長黃全華說，新的燃氣一號機已通過竣工查驗，正申請電業執照；二號機則進行測試，目標10月底前接受調度、明年3月底前商轉。

精華 FAQ

  • 她認為中央原本承諾台中是「增一氣、拆一煤」，如今卻變成新建6部燃氣機組、只拆4部燃煤機組，與當初協議不符，因此指控中央跳票並質疑誠信。

  • 盧秀燕表示，市府必須先看到中央核發燃煤機組拆除許可，確認減煤承諾真的落實，才會考慮核發燃氣機組操作許可，避免在拆煤未完成前先讓燃氣上線。

  • 台電強調並非只增氣不拆煤，表示自2019年起既有機組已不足以支應需求，現正推動燃氣新機組並朝2034年底台中電廠無煤供電目標前進，同時保留備用煤機組以確保供電穩定。

盧秀燕

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