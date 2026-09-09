我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

PISA放榜 台灣國際排名第4創最佳成績 科學素養寫新高

記者柯美儀／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
PISA2025結果顯示，各國學生表現在疫情後呈現持續下滑趨勢。（記者邱德祥／攝...
PISA2025結果顯示，各國學生表現在疫情後呈現持續下滑趨勢。（記者邱德祥／攝影）

台灣PISA國家研究中心與經濟合作暨發展組織（OECD），昨日公布台灣學生參加「國際學生能力評量計畫2025」結果。各國學生表現在疫情後呈現持續下滑趨勢，台灣的閱讀下降7分、數學降1分，科學提升兩分，學者指出，科學素養創歷史新高，台灣長期深耕科學教育已展現成果。

PISA每3年辦理一次，本屆主測考科為科學，共有91個國家與經濟體、逾76萬名15歲學生參與，規模為歷來最大；台灣計有292校、7279名學生參加施測。

教育部、台師大昨日下午與全球同步公布結果，本次參與國家的科學、閱讀及數學素養平均分數分別為486分、466分及469分，較2022分別下降5分、16分及11分。

台灣學生科學素養平均540分，較前次測驗增加兩分，國際排名第4，創歷屆最佳成績；閱讀成績508分，較上次下降7分，國際排名第3；數學成績546分，較上次下降1分，國際排名第4。

此外，歷屆PISA都會外加施測1個創新領域，本屆為「數位時代的學習」，在「運算式問題解決能力」部分，台灣學生平均551分，排名第五。

台師大終身榮譽國家講座教授蔡今中表示，儘管全球學生素養分數普遍下降，台灣仍維持亮眼表現，尤其科學素養更創歷史新高，顯示台灣長期深耕科學教育已展現成果，也是支撐科技發展與國家競爭力的重要基礎。

針對全球PISA成績下滑的原因，蔡今中坦言，自己也感到驚訝，但僅從PISA學生測驗及問卷資料，無法直接判斷背後成因。學生學習表現涉及多重因素，不能單憑現有數據下定論。

蔡今中也提到，PISA目前的閱讀素養題目仍以長篇文本為主，這可能與現代學生的閱讀習慣有所落差。下1屆PISA將以閱讀為主測領域，題目設計也將大幅調整，增加多元文本，不再局限於文字，甚至納入影音內容，更貼近現代學生的閱讀型態。

台師大教育學院院長劉惠美則認為，成績變化也可能與「世代差異」有關。常聽到教師形容學生「一代不如一代」，但不同世代學生所具備的能力可能有所不同，過去較重視考試表現的能力，未必涵蓋現代學生的社交、自我表達等其他能力，不能單純以過去的標準判斷現代學生的學習能力。

精華 FAQ

  • 台灣學生科學素養平均540分，較前次增加2分，國際排名第4，寫下歷屆最佳成績，顯示台灣在科學教育上的累積已明顯反映在國際評量上。

  • 台灣閱讀成績508分，較上次下降7分，排名第3；數學成績546分，較上次下降1分，排名第4。雖然分數略有變動，但整體仍維持全球前段班。

  • 專家指出全球分數普遍下滑，原因不能只靠PISA數據直接判定，可能與世代差異、閱讀題型不符現代習慣有關；下1屆閱讀將加入多元文本與影音內容。

教育部

上一則

盧秀燕視察中火批中央欺騙 不滿「增六氣 拆四煤」

下一則

黑白集／帶頭醜化蔣萬安 陳時中「面腔」比廁所偷窺嚇人

延伸閱讀

AI恐損害兒少學習 OECD：使用者成績較差

AI恐損害兒少學習 OECD：使用者成績較差
灣區畢業生年薪 數學與電腦科學雙學位近14萬

灣區畢業生年薪 數學與電腦科學雙學位近14萬
布碌崙拉丁學校如何躋身百強高中？該校99%至少參加1考試

布碌崙拉丁學校如何躋身百強高中？該校99%至少參加1考試
桃園雙語玩很大 太空、AI進教室 外師笑喊學生是Monday Blue特效藥

桃園雙語玩很大 太空、AI進教室 外師笑喊學生是Monday Blue特效藥

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
福華集團第三代接班人、前台中福華大飯店董座廖國宏。(圖／福華飯店提供)

下飛機突昏倒 福華集團第三代廖國宏猝逝 享年55歲

2026-09-06 04:27

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲