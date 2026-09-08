Joeman遭控「無套傳性病」出示陰性報告 律師嗆：心機重的爛前任

Joeman發聲明表示自己也接受了性病檢查。(摘自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： Joeman被前女友指控交往期間未採安全措施並疑似傳染性病後，迅速公開陰性檢驗報告與律師聲明反擊，引發外界對雙方說法與公關操作的討論。

百萬YouTuber Joeman（九妹）近日捲入感情風波，前女友蕭伊接連曝光交往期間的私生活，引發外界熱議。8日蕭伊再指稱，兩人交往期間曾配合對方要求未採取安全措施，分手後接受檢查時發現感染HPV第53型及披衣菌，目前仍在治療中。Joeman則火速發出聲明，並公開同一間檢驗所的檢測結果，強調相關項目均為陰性。

對此，律師李怡貞也在社群平台發文評論這場風波，直言Joeman是「非常快的男人」，並大讚男方律師團隊發布聲明的速度「光速且完美」。不過，她認為Joeman迅速公開陰性檢驗報告的公關效果雖然強烈，卻也可能讓外界產生另一層解讀。

李怡貞分析，Joeman透過律師函及檢驗報告強調自己沒有感染相關疾病，等於是在事件中率先提出反駁。她認為，這種處理方式在公關操作上確實有效，能快速回應外界質疑、切割自身責任，但從前任伴侶的角度來看，也可能被解讀成將爭議焦點轉向女方。

李怡貞進一步分析，男方選擇曬出陰性報告與律師函，換句話說，就是在向大眾表明「問題不在自己身上，而是女方自己的問題」。她認為，雖然在公關操作上這招「開箱大對決」拿了 100 分，但證明自己陰性的同時，也等同於向外界展現出自己是個極具心機的爛前任。

另一方面，蕭伊此前則表示，兩人交往期間彼此認定是「單一伴侶」，她因男方要求而沒有採取安全措施，分手後才發現自己感染HPV第53型及披衣菌，目前仍接受治療。她的說法也因此引發外界對兩人交往期間健康及安全措施的討論。

Joeman則在聲明中表示，自己會深刻反省過去在私德及感情關係上的問題，同時針對健康檢查部分強調，兩人於7月中分手後，他在8月下旬接受與蕭伊所提相同項目的檢測，結果均呈陰性，並希望外界不要散布不實訊息。