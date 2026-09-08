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北市成師荒重災區 國小代理教師逾半「無照」教學

記者楊惠琪／台北8日電
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近年來開學前都上演教師荒，教育部最新統計，高中以下長期代理教師逾3萬2000人，...
近年來開學前都上演教師荒，教育部最新統計，高中以下長期代理教師逾3萬2000人，創新高。示意圖。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

全台長期代理教師持續攀升，國小與國中無證代理比例偏高，北市尤為嚴重，教團與教育單位皆呼籲強化培訓並檢討招考制度。

全台長期代理教師人數創新高，教育部最新統計，高中以下長期代理教師逾3萬200人，占全體教師約一成六。審計部調查發現，國小逾半、國中近三成代理教師未具合格教師證，台北市國小更突破七成。教團呼籲檢討現行招考制度，並強化職前培訓與入校支持，不能只求填滿課表，還要守住教學品質。

審計部報告指出，各縣市為因應少子化及減班壓力，大量控留正式教師員額。2024學年度國小控留逾一萬名、國中逾4000名，均超過8%上限。正式缺額長期由代理教師補足，其中國小逾半未具合格教師證，國中也近三成，加上一年一聘及待遇落差，恐影響師資穩定與學生受教權益。

教育部統計顯示，2014至2025學年度，高中以下教師總數減少4.4%，長期代理教師卻增至3萬2512人，成長38.2%，占比由11.4%升至16.5%，幾乎每六名教師就有一人。各階段占比均攀升，其中國中達20.3%，相當於每五名教師就有一人；高中及國小則分別為14.7%及15.5%。

受生活成本及親師溝通壓力等因素，台北市成為師資荒重災區。北市教育局統計，2026學年度全市代理教師共1717人，占整體師資9.3%；其中905人未具教師證，占代理教師52.7%。未具教師證者占國小代理教師71.9%、國中40.5%，高中職及特教學校則為18.6%。

未具教師證不代表沒有教學能力，但部分代理教師可能缺少完整的教學、輔導及班級經營訓練。北市教育局表示，暑假已為未具教師證的代理、代課教師辦理增能研習，各校也由資深教師透過薪傳制度提供協助，開學後再結合周三進修及領域研習，持續提供專業支持。

新北市教育局統計，2025學年度公立高中以下學校及幼兒園，具合格教師證者平均達91%；若以全市約2萬8000名教師粗估，未具合格教師證者逾2000人。教育局表示，每年開學前均辦理新進教師研習，2025學年度起更為未具教師證的代理、代課教師開設工作坊，加強教學、班級經營及親師溝通能力。

教育部表示，國教署每年補助地方辦理教師增能研習，並鼓勵學校提供行政及教學支持；代理教師可利用無課務時段進修，偏遠地區符合條件的未具教師資格代理教師，也可由中央補助修習師資職前教育課程，協助取得合格教師資格。

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐表示，許多代理、代課教師直到開學前幾天才獲聘，他建議由資深教師密集培訓，協助掌握教學設計、班級經營及親師溝通，入校後再透過教學輔導、觀課及示範教學，協助適應教學現場。

全國教師工會總聯合會理事長葉青芪指出，代理教師甄選採一、二、三招逐步放寬資格，是否符合少子化下的精緻教育需求，應重新檢討。國小教育攸關基礎能力養成，教師除傳授知識，也須引導學生思考與探究；他呼籲教育部全面盤點招考制度，檢視各教育階段及學科領域所需的師資標準。

高中以下代理教師數 製表／楊惠琪
高中以下代理教師數 製表／楊惠琪

精華 FAQ

  • 教育部統計顯示，2014至2025學年度高中以下長期代理教師增至3萬2512人，成長38.2%，占比由11.4%升至16.5%，等於每6名教師就有1人是長期代理教師。

  • 審計部指出，國小代理教師逾半未具合格教師證，國中也近3成未具證照；台北市國小更達71.9%，顯示正式缺額長期由未必持證的代理教師填補。

  • 教育部與地方政府都強調增能研習、薪傳制度與工作坊支持；教團則主張檢討一、二、三招的招考制度，並在入校前後加強教學設計、班級經營與親師溝通訓練。

教育部

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