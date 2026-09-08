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AI改變公共運輸 李鴻源：捷運離開北台灣都賠錢

記者鄭媁黃婉婷／台北8日電
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交通部明年補助地方捷運，創歷年新高。（記者潘俊宏／攝影）
交通部明年補助地方捷運，創歷年新高。（記者潘俊宏／攝影）

賴政府明年將砸台幣上百億元補助6都捷運，行政院前政務委員張景森昨指出，低運量、高成本，還未走到不可逆階段的捷運要「踩煞車」。內政部前部長李鴻源也表示，捷運「離開北台灣都賠錢」，且AI改變公共運輸，未來捷運系統可能用來養蚊子。

李鴻源昨接受「中午來開匯」專訪指出，有些地方確實需要蓋捷運，但前提要是一個網絡，北台灣公共運輸已成網絡，基隆捷運有這個條件，因為和北捷的公共運輸網絡一起；高雄下了捷運後，是否有公車可以轉乘到目的地？如果沒有，民眾乾脆自己騎機車，離開北台灣後的捷運都賠錢，這是需要慎重考慮。

張景森也說，同樣叫「捷運」，資本效率可以差20倍，比如萬大線一期創造每日旅次的建設成本大約是30萬元（台幣，下同）；台中藍線約66萬元，但部分新規畫路線已超過100萬元，甚至突破600萬元，漫長的財政負擔從通車那天才開始，低運量捷運更是如此，才真正值得擔心。

張景森重申，該衝的衝、該煞的煞，如台北萬大線、環狀線，或台中藍線這類人口稠密、運輸需求強勁、路網整體效益明確的走廊，應繼續推動；低運量、高成本，還沒走到不可逆階段先踩煞車，這不是反對捷運，是不要把車開進懸崖。

他說，交通政策不是只有捷運一個答案，不是讓每個縣市都擁有捷運；若因已核定、地方期待、政治承諾硬著頭皮蓋下去，將來付出的可能是幾百億、上千億元，及後面4、50年的營運財政負擔。

李鴻源也指出，AI世代發展改變原有交通觀念，AI時代來臨後，自駕會愈來愈方便，公共運輸的概念已經有很大改變；以現今捷運動工速度動輒10年起跳、斥資兩、三千億元，恐怕完工時，「所有車子都改成自駕了」，捷運系統用來養蚊子。

精華 FAQ

  • 他認為北台灣已有較完整的公共運輸網絡，捷運能和公車、其他鐵路形成轉乘；但南部或其他地區若缺乏接駁，民眾反而更可能選擇機車，自然難以撐起營運。

  • 他主張人口稠密、需求強、路網效益明確的路線應繼續推動，但低運量、高成本、尚未不可逆的計畫應先踩煞車，避免日後背上數百億到上千億元的長期負擔。

  • 李鴻源指出，AI時代讓自駕更普及，公共運輸的型態會改變；若捷運從動工到完工要10年以上，耗資又高，等蓋好時交通習慣可能已轉變，捷運恐淪為低效設施。

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