2026遠見高峰會／林修銘力推創新板 擘劃亞洲那斯達克

左起：《遠見雜誌》總編輯林讓均、臺灣證券交易所董事長林修銘、中華文化總會祕書長李厚慶展開跨界對談，探討資本力如何為台灣團隊注入接軌國際的文化底氣。(圖／中華文化總會提供)

《遠見》於2003年創辦「遠見高峰會」，每年舉辦一屆，至今邁入第24屆，已成為最具影響力的華人領袖觀點交流平台。臺灣證券交易所董事長林修銘將蒞臨2026第24屆遠見高峰會擔任講者。

穿上俐落飛行外套，首位基層出身的證交所董座林修銘，如何以靈活行銷與創新思維力推創新板、鏈結國際資金，帶領台灣資本市場邁向年輕化的嶄新紀元？近期，林修銘率領證交所與中華文化總會合作《創新辦桌》系列影片，又碰撞出哪些有趣的藝文火花？

接受《遠見》專訪這天，證交所董事長林修銘與證交所團隊穿著一襲合身俐落的飛行外套制服，令人瞬間刷新對「臺灣證券交易所」的嚴肅印象。

走過一甲子歲月的證交所，在林修銘2022年接任董座並帶頭轉型後，就逐步撕下老字號標籤。他把過去累積的創新經驗帶進傳統體制，不只讓證交所變年輕，更讓這家64年老店煥發出新氣象。

林修銘畢業於台大政治系與美國喬治華盛頓大學企管碩士，職涯早期曾任職國際管理集團（IMG）與精品服務業。1994年，他加入中華投信擔任經理，雖是金融業初生之犢，卻創辦台中分公司，更將公司版圖擴張到桃園、彰化、台南與高雄。中華投信在此基礎上，當年勇奪業界基金規模冠軍。

炒熱冷灶！讓基富通逆風翻紅的「點子王」

出色的業務能力讓林修銘在2005年被延攬到臺灣集中保管結算所（以下簡稱集保）。集保被喻為台灣股票、金融資產的「金庫」，專門負責保管所有投資人的股票與債券，並處理交易過戶與帳戶清算，是金融投資背後不可或缺的中流砥柱，但各界依然認為它是個「冷衙門」。

即便如此，林修銘在集保一待就是17年，而且還推出多項創新方案，把這個冷衙門炒得燒滾滾。其中，「基富通」堪稱是林修銘的代表作。

2015年底，林修銘銜命創辦基富通，要成立基金平台提供國人退休準備方案，明知這是失敗率極高的艱困任務，但他仍為了增資到各資產管理公司的香港總部斡旋，希望能為基富通續命。

被同事暱稱為「點子王」的他，善用集保與櫃買中心持股超過半數的半官方色彩，為新平台奠定堅實的信任基礎，同時打出免手續費與低成本策略，讓基富通在推出五年後轉虧為盈，平台資產規模在2021年底突破800億元大關。

破除官場轉任慣例！首位基層實戰高手掌舵證交所

2022年林修銘出任證交所董事長。當時57歲的他，是史上最年輕的證交所董事長。

這項人事任命，打破過去證交所董座多由財經部會首長轉任的慣例。林修銘也成為首位從集保等基層專業機構出身，憑藉豐富實務戰功升任的董事長，就此翻開證交所迎向年輕創新的另一篇章。

近年，證交所打造新創資本生態圈的重頭戲，是被林修銘視為台灣資本市場新引擎的「臺灣創新板」（TIB）。

談起推動創新板的初心，林修銘直言，全球資本市場劇變之下，企業價值不再僅取決於過去財報，更在於未來的成長曲線。以那斯達克 （NASDAQ）為代表的國際資本市場，評價體系已轉向用「公司市值與未來成長性」為核心，而非傳統獲利指標。

加上台灣受惠於AI和半導體供應鏈的關鍵領先地位，目前台股市值位居全球第四，僅次於美國、中國與日本，外資很想在台股中找到下一座護國神山。

於是，林修銘力推創新板，並將它與上市主板的關係比喻為「小齒輪與大齒輪」，一環扣一環，「有小齒輪的底氣，大齒輪才能轉得順暢，」他說。

透過既有的資本市場實力與國際連結，創新板將更有本錢為新興科技與文化產業注入資金，｢為台灣奠定未來10年、20年，乃至30年的『護國群山』基礎，」林修銘強調。

超越傳統交易所！從高冷監理者變身新創「陪跑隊友」

然而，要打造「護國群山」，證交所本身的角色定位必須先轉型。「我們不只是傳統的交易平台，我們給自己的定位是Beyond Exchange，超越傳統交易所！」林修銘說。

過去，證交所是作風嚴謹的審查者與監理者，但在林修銘要求下，證交所不再被動等待承銷商或會計師送案，而是主動走入產業上游，直接對接早期與晚期的新創團體及潛力公司，主動發掘未來獨角獸。

而且，證交所團隊還全週期手把手陪跑。IPO（初次掛牌）前，輔導企業導入永續概念，協助建立合規的財務與內控機制；IPO時，則結合資本市場資源，協助擴大市場曝光與知名度。到了IPO後，證交所持續提供國際投資人鏈結等支持，全方位協助新創扎根。

用文化說台灣好故事！《創新辦桌》翻轉金融冰冷形象

為了讓更多人理解文創與資本可能產生的效應，證交所更與中華文化總會合作，拍攝《創新辦桌》系列影片。

中華文化總會祕書長李厚慶指出，創新辦桌取名自「創新板」的台語諧音，系列第一集是以年赴15個國家巡演的FOCASA馬戲團為主角。而第二集、第三集也在8月中旬上線，第二集主角是創下群眾募資紀錄的迷走工作坊，以阿公年代台灣歷史故事來開發原創桌遊；第三集則是《勸世三姊妹》，一個讓台灣傳統牽亡歌陣躍上紐約外百老匯的音樂劇。

「大家對台灣的印象多是科技與半導體，但創新的力量不僅存在科技業，更散見於多元領域的拓荒者身上，」林修銘認為，透過影像記錄這些勇於冒險、不斷自我突破的人，能讓社會大眾更快速理解創新板背後的核心價值。

但他也強調，證交所倡議「創新辦桌」影音計畫，絕不只是為了推廣創新板，更將其視為企業回饋社會的重要使命。證交所和文總團隊希望能深入發掘全台各角落勇於改變的故事。

「讓世界了解並喜歡台灣，最終願景是讓全球資金擁抱台灣創新能量，」在林修銘的藍圖中，創新板不僅是本土新創加速器，更是台灣對接國際資本的關鍵門戶。

引國際活水！打造亞資中心卡位全球投資版圖

他認為，目前台灣資本市場有高達八成市值來自科技相關產業，且外資占比高達五成，具備極佳產業實力與國際連結基礎，創新板正是把這股龐大動能精準引流至新創企業的樞紐。

為了讓國際資金看得到、進得來、留得住，林修銘不只親自帶隊赴海外拜會金融機構，並登上CNBC等國際媒體，向全球機構投資人宣傳台灣資本市場與新經濟產業的成長潛力。

同時，證交所成立「亞資中心推動辦公室」，成功吸引貝萊德、安聯、摩根大通等國際一線資產管理集團在台設立區域中心，這些國際投資人在台設立據點、建立團隊後，也會增加對台灣新經濟與中小型潛力企業的關注度。

亞洲那斯達克生態圈，橫跨矽谷、日本與東南亞

林修銘也談及全球戰略的下一步。在美國矽谷，他在美中科技博弈的大環境下，深化台美產業鏈結，吸引科技與生技公司；在東南亞，他看準龐大人口紅利，積極招攬、布局當地潛力企業；在日本，他則善用台日緊密關係，和台灣高度集中的科技屬性產生互補效應。

展望未來，創新板將重點鎖定綠能永續、國防、生技、AI、智慧醫療等關鍵領域。林修銘期許，透過制度創新與國際資金對接，響應國家政策願景，把台灣創新板打造成「亞洲的那斯達克」，持續做大創新籌資平台與永續生態圈。

2026第24屆遠見高峰會 小檔案

創辦年份：2003

主辦單位：遠見雜誌

演講與談貴賓人數：每屆預計有60位來自台灣、中國大陸、香港、新加坡、東協國家、美國等跨界領袖

2026第24屆大會主題：「AI‧地緣政治‧永續—混沌世界 尋找新穩定、新成長、新價值」

舉辦日期：10月14日、10月15日

舉辦地點：台北遠東香格里拉飯店

合作媒體：世界日報、星洲日報、新浪財經、聯合早報、東方財經

臺灣證券交易所董事長林修銘。（圖／遠見雜誌提供)

臺灣證券交易所與中華文化總會聯手推出《創新辦桌》系列影片。左起：FOCASA馬戲團品牌總監張又文、證交所董事長林修銘、文化總會祕書長李厚慶、FOCASA馬戲團團長林智偉。(圖／臺灣證券交易所提供)