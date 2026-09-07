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捷運預算明年編列453億元 暴增5.6倍 張景森：蓋過頭了

台灣新聞組／台北7日電
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選舉年交通政策大撒幣，交通部明年度預算書顯示，大眾捷運系統建設計畫編列453億元...
選舉年交通政策大撒幣，交通部明年度預算書顯示，大眾捷運系統建設計畫編列453億元台幣，較今年的81億元暴增5.6倍。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

交通部明年編列453億元捷運預算，較今年大增5.6倍，雙北與高雄為主要受惠地區，但張景森批評捷運建設已過頭，應改革體制並重新檢視公共運輸投資方向。

選舉熱季，全台捷運預算大增。交通部明年度預算書顯示，大眾捷運系統建設計畫編列453億元（台幣，下同，約14.32億美元），較今年的81億元暴增5.6倍，其中，雙北地區預計補助近200億元，高雄市則補助140億元，另外桃園、台中、台南則各補助一條捷運路線計畫。交通部表示，財劃法修正後，中央補助地方建設財源減少，但考量各地捷運建設需求，交通部仍依計畫合理執行進度核列中央補助經費。

交通部明年度大眾捷運系統建設計畫編列453億元，包含雙北共200多億、台中藍線45億、桃園航空城捷運線發展計畫46億、台南第一期藍線建設及周邊土地計畫14億、高雄140億。

其中有三項明年新增捷運計畫預算，包括北捷三鶯線延伸桃園八德段4290萬、高雄環狀輕軌捷運2億5020萬、高雄岡山路竹延伸線第一階段及第二A階段19億1420萬。

交通部明年度預算書編列大眾捷運預算，雙北共200多億元，金額最高的是北捷南北環計畫78億元，三鶯線則是補助周邊開發計畫30億元、台北萬大中和樹林線第一、二期土地開發工程則有56億元。

交通部也針對台南第一期藍線建設及周邊土地計畫預計補助14億元；高雄砸更多，預計補助140億元，包括高雄小港林園線土地計畫31億元、黃線建設87億元、岡山路竹延伸土地計畫有兩筆共24億元，還有高雄環狀輕軌2.5億元。

對於賴政府明年砸453億元補助六都捷運，行政院前政委張景森指出，中央的責任不是到處開捷運支票，應把有限的公共投資，放在增加最多公共運輸使用人口的地方，「台灣捷運真的該踩煞車了」，捷運建設體制必須改革，也不該把延伸捷運當成公共運輸唯一答案。

張景森指出，台灣捷運蓋過頭了，問題並非南北分配不公，而是整體政策出了問題。首先，現有捷運已是長期財務錢坑，有些捷運公司帳面有盈餘，但政府補助、業外收入，以及政府承擔的資產折舊、重置成本全部算進去，恐怕是另一回事。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，捷運是數十年的長期工程，需要穩定可預期的財源，而不是「選前加碼、選後縮水」，資源分配更不能有黨派之分。

國民黨立委李彥秀表示，中央政府軌道經費暴增，主因行政院2017年起推動的前瞻軌道建設，目前已陸續進入「全面開工期」，但地方仍面臨缺工、缺料、通膨等因素，中央政府應該更積極協助。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，從雙北、桃園、台中、台南到高雄都有預算，這叫國家建設、不叫選舉綁樁；捷運看的是未來30年的交通需求，不是下一次選舉的得票地圖，不會因為快選舉了，國家就原地踏步。

明年3預新計畫預算
明年3預新計畫預算

精華 FAQ

  • 交通部表示，雖然財劃法修正後中央可用財源減少，但仍依各地捷運計畫的合理進度核列補助，因此明年度大眾捷運系統建設經費增至453億元。

  • 雙北合計超過200億元，高雄約140億元最受惠；另外桃園航空城捷運線、台中藍線、台南第一期藍線及周邊土地計畫，也都列入明年補助重點。

  • 張景森認為現有捷運已成長期財務錢坑，政府補助、業外收入與折舊重置成本若一併計算，未必真的有盈餘，因此不應把延伸捷運當成唯一解方。

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