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9月ETF除息旺季 投資人迎「大紅包」估發420億元

記者藍鈞達／台北7日電
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9月迎來股票型ETF除息旺季，42檔估發420億元台幣，投資人準備迎接「大紅包」...
9月迎來股票型ETF除息旺季，42檔估發420億元台幣，投資人準備迎接「大紅包」。(本報資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：9月共有42檔股票型ETF進入除息，估發放超過420億元。
  • 重點二：00919單次配1.1元創新高，單檔預計發出逾200億元。
  • 重點三：高配息不等於高報酬，仍需留意淨值、來源與填息能力。

9月迎來股票型ETF除息旺季，投資人也準備迎接一波「大紅包」。據統計，本月共有42檔股票型ETF進入除息或收益分配，整體配息金額可望超過420億元(台幣，下同)，多數將在國慶假期前後陸續入帳。

這波配息雖然檔數多，但金額高度集中在少數大型ETF。以群益台灣精選高息（00919）為例，本次預估每單位配1.1元，創掛牌以來新高。00919目前規模約6000億元、受益人達137萬人，單檔預計就將發出逾200億元，堪稱本月「紅包王」。

另外兩檔大型ETF，大華優利高填息30（00918）及主動統一台股增長（00981A），目前規模分別約1330億元及2800億元，本次預估每單位分別配1.75元及0.63元，粗估各可發出逾50億元。光是這三檔配息金額合計就超過300億元。

從時程來看，9月中旬將進入最密集除息期，其中9月16日是本月最重要的「超級除息日」，包括00919、00981A以及多檔高股息、科技及主動式ETF集中同日除息，00918於18日接棒。至於收益分配多數將在10月上中旬實際發放。

券商主管指出，今年台股漲勢強勁，除企業股利收入外，部分ETF也累積較多已實現資本利得，使今年下半年配息水準明顯墊高，不少產品創掛牌以來單次配息新高。以00918為例，本次預估配1.75元，刷新掛牌後紀錄，以本月初價格換算，預估年化殖利率接近20%。

不過，券商主管說，高配息並不等同高報酬，尤其將單次配息換算成年化殖利率後，月配、季配產品的數字容易被放大，投資人仍須觀察基金淨值、配息來源及填息能力。

值得觀察的是，10月數百億元現金回到投資人帳戶後，是否再投入ETF或台股。市場人士認為，若部分資金選擇再投資，仍可能成為年末市場的一股潛在資金動能。

展望後市，大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，隨著全球降息循環確立，加上消費電子旺季到來，台股基本面仍具支撐，產業布局可以持續關注AI伺服器及金融等方向；前者受惠於科技大廠資本支出的延續，金融產業則可望受惠資本市場熱絡。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，大盤接下來投資難度更高，高低震盪將更頻繁，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。而金融業的獲利與配息持續成長，以壽險為主體的金控股更凸顯它們的投資價值。

精華 FAQ

  • 本月共有42檔股票型ETF進入除息或收益分配，整體配息金額可望超過420億元。金額主要集中在00919、00918與00981A等大型ETF，三檔合計就超過300億元。

  • 群益台灣精選高息00919本次預估每單位配1.1元，創掛牌以來新高。其規模約6000億元、受益人達137萬人，單檔預計發出逾200億元，因此被稱為本月紅包王。

  • 券商主管指出，高配息不等於高報酬，單次配息換算成年化殖利率容易被放大，特別是月配與季配產品。投資人仍應觀察基金淨值、配息來源與後續填息能力，再評估是否持有或再投入。

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