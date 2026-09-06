數萬人齊唱生日快樂歌 慶「大象來了」全球第100場

2026台北藝術節開幕戶外展演「大象來了」6日晚遇雨，人潮不及5日10萬規模。北藝中心表示，數萬名觀眾自發性為其全球巡演第100場齊唱生日快樂歌，歌聲響徹士林夜空。（北藝中心提供）

2026台北藝術節開幕展演「大象來了」限定2場，繼5日湧入10萬人後，6日晚間遇雨人數減少，數萬觀眾自發為其全球巡演第100場齊唱生日快樂歌，溫馨歌聲響徹士林夜空。

台北表演藝術中心發布2026台北藝術節開幕戶外展演「大象來了」限定2場統計結果，兩晚累計突破15萬群眾湧入現場，線上直播逾22萬人次觀看，並有6000則以上留言互動、給予好評，帶動士林夜市商圈業績翻逾兩倍。

焦點所在的3頭巨型機械大象走上街頭，喚起40年前市立動物園搬遷的記憶。3頭大象沿基河路一路前行，讓城市暫時成為一個沒有邊界的場域，轉角、騎樓、窗戶、天橋，全都成為舞台的一部分，並結合風笛、鼓聲及五大洲意象服飾，實現「街頭即劇場」概念。

雖然因為陣陣細雨，人潮不及前一晚，6日晚間現場觀眾規模仍大。北藝中心表示，6日晚的「大象來了」適逢此劇誕生以來全球巡演第100場里程碑，巨象隊伍抵達北藝中心戶外廣場時，現場數萬名觀眾自發性齊聲合唱生日快樂歌，溫馨歌聲響徹士林夜空。有觀眾說：「這不是大象，這是藝術！」

法國奧波西托劇團也為活動順利圓滿而向市府、民眾致謝指出，「這兩天士林各里居民敞開街區、熱情相迎，在街道與廣場感受到的深刻共鳴，已成為這部作品巡演全球相當難忘的篇章。」

北藝中心表示，兩天活動警方累計部署超過800人次警力與義交，特別於士林捷運站2號出口、劍潭站及周邊動線節點擴大見警率加強引導。

北藝中心指出，民眾展現公德心，配合「前方已滿」手拿牌導流，分流前往百齡高中操場、台北新天地停車場的大螢幕轉播區。演出尾聲於基河路兩側加開的「穿移行穿活口」，也順暢地將人潮疏散到承德路等主幹道。北捷兩天都密集加開列車疏導，累計疏運超過8萬人次。

北市消防局統計，「大象來了」6日晚至勤務結束，未接獲案件；但有2人身體不適、1人走路滑倒，共3人至救護站包紮、休息後自行離開。