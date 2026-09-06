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高希均兒憶父親 「他是最富有的人」

記者何定照／台北6日電
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台灣知名經濟學者高希均8月6日辭世，圖為他於6月舉行回憶錄新書發表會時，回顧一生...
台灣知名經濟學者高希均8月6日辭世，圖為他於6月舉行回憶錄新書發表會時，回顧一生經歷。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

高兆均在追思會上表示，父親高希均雖未早定信仰，但經50年思考後信靠耶穌；他並以明確志向、長年喜樂與謙卑，稱父親是最富有的人。

遠見．天下文化創辦人高希均在世時並未表示有特定信仰，家人則都是基督教徒。高希均的牧師兒子高兆均昨在追思會代表家屬致詞時表示，父親經過50年思考，在人生最後信仰基督教。他並提出三個理由，稱父親是他眼中「最富有的人」。

高兆均說，見過包括億萬富翁等各種富有者，但認為爸爸最富有。第一個理由是當許多人不清楚人生方向，爸爸很年輕就知道要做什麼，早早決定服務社會，把學到的頂尖知識帶回台灣傳播理念。「他拒絕成為政治家，很清楚自己的呼召是做教育家、改革家，希望台灣成為一流的國家，用筆來教育大家」。

高兆均認為爸爸最富有的第二個理由是永遠充滿喜樂。他笑說，媽媽常說爸爸一周工作八天，連他兒子都問他「阿公有累垮過嗎？」但事實是爸爸從未倦怠，因為他的工作就是他的喜樂，「這樣會有多富有！」高兆均並現場感謝天下文化所有員工，說他們就是爸爸喜樂的理由。

第三個理由則是「他充滿謙卑」。高兆均說，曾在爸爸75歲時送一只二手勞力士，會送二手，是因買不起新的。但即使是二手勞力士，爸爸也在幾個月後還給他，說戴著昂貴的東西覺得不舒服，習慣戴美金200元的手表就好。

高兆均還透露，爸爸早期工作時，當工程師的媽媽薪水比爸爸多得多，但爸爸從不介意；後來爸爸賺得比較多，就把比媽媽多的金額給媽媽。

高兆均表示，以爸爸這樣的謙卑，也讓他一直知道自己的極限與人性的弱點。兩天前家族為爸爸舉辦基督教追思會時，很多人意外，因為大家以為爸爸是佛教徒；但爸爸是經過50年思考，才決定信靠耶穌。

精華 FAQ

  • 他認為父親不是金錢上的富有，而是擁有清楚的人生方向、長年工作的喜樂，以及面對名利仍保持的謙卑，這些特質讓他覺得父親真正富足。

  • 第一個理由是父親很年輕就知道自己要做什麼，選擇服務社會、把頂尖知識帶回台灣，拒絕成為政治家，專心做教育家與改革家。

  • 他表示父親並未在世時明確談及信仰，但其實是經過50年思考後才決定信靠耶穌；家族舉辦基督教追思會時，許多人也因此感到意外。

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