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褒揚高希均 賴清德：接手和平幸福主張 謹記和平是唯一道路

記者何定照／台北6日電
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賴清德總統5日出席遠見．天下文化創辦人高希均追思會，提到高希均是「書生報國」的典...
賴清德總統5日出席遠見．天下文化創辦人高希均追思會，提到高希均是「書生報國」的典範、君子領導的楷模。(圖／取自遠見雜誌)

AI摘要

文章摘要整理：

高希均追思會上，賴清德頒發褒揚令並表示將延續其「和平幸福」主張，強調和平是唯一道路；各界也追憶他以智慧、風骨與包容影響台灣社會。

遠見．天下文化創辦人高希均上月辭世，享耆壽90歲。遠見．天下文化昨舉辦追思會，會上由賴清德總統頒發褒揚令。賴清德致詞時表示，將接手推動高希均念茲在茲的「和平幸福」主張，並切記他「和平不是選項，是唯一的道路」的提醒。

昨追思會由資深媒體人沈春華主持，近千人齊聚緬懷，氣氛隆重溫馨。賴清德昨致詞多次引用高希均名言，稱高希均是「書生報國」的典範、君子領導的楷模，自己代表國家頒發褒揚令，表彰高希均對國家、社會、大眾貢獻智慧結晶，與努力積極付出的一生。

賴清德讚揚高希均總是以「溫暖的心、冷靜的腦」、用人人都聽得懂、記得住的話，說出社會應該聽到的聲音。好比「天下沒有白吃的午餐」、「錯誤的決策比貪汙更可怕」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」等，每次都能引起台灣社會深刻的反省檢討，引領前進。

賴清德說，高希均不僅是成功的經濟學教授、教育家，也是進步思維的傳播者，更是以「天下興亡，匹夫有責」為己任的行動者。高希均的離去，不只是新聞界、出版界的損失，台灣社會更失去了一位知識界的中流砥柱，是國家重大損失。

賴清德最後表示，要請高希均放心，「您念茲在茲和平幸福的主張，我會接手推動。我會切記您的提醒，和平不是選項，而是唯一的道路；幸福不是期待，而是共同的責任」。

台中市前市長胡志強致詞時也表示，高希均與星雲法師一直講和平幸福，自己曾想為何要在「和平」加上幸福二字，好似降低和平重要性；高希均則在回憶錄說，幸福有個前提是和平，他把和平、幸福看成錢幣的兩面，兩者分不開。「許多提和平的人沒提幸福，高希均和星雲則說和平是目標，但也要福利、幸福」。

胡志強也引用高希均名言「天下哪有白吃午餐」，提出為何朝野現在都稱要普發錢給民眾，從一萬、兩萬到喊出五萬都有，這是否對國家好，值得深思。

和碩董事長童子賢則說，高希均活出知識分子非常有風骨的一生，完美詮釋何謂書生報國，也讚美高希均身體力行了在優雅從容不迫中，仍保有知識分子的骨氣，又不孤芳自賞。很懷念高希均的謙謙君子風範，對不同的意見，都會用幽默和包容化解，這種態度是當前紛擾社會非常需要的。

台大前校長孫震致詞表示，自己都稱高希均是「布衣宰相」，只服務平民百姓、笑傲江湖，幫助很多人。台泥企業團董事長張安平說，高希均的真正修養是走過許多風雨後，仍然謙和、清醒、熱情、對世界充滿善意。

遠見．天下文化事業群發行人王力行說，67年前的昨天，高希均帶著單程機票赴美留學，如今他又遠行，留給社會豐富的思想寶庫。

精華 FAQ

  • 賴清德表示將接手推動高希均長期倡議的「和平幸福」理念，並重申高希均提醒的「和平不是選項，而是唯一的道路」。他同時代表國家頒發褒揚令，肯定其對社會的貢獻。

  • 賴清德認為高希均不僅是成功的經濟學教授與教育家，更以溫暖、理性的方式傳遞社會應聽見的聲音，常以簡明有力的名言促進反思，展現知識分子服務國家的精神。

  • 胡志強、童子賢、孫震與張安平等人都讚他兼具風骨與善意，既能堅持原則又幽默包容；他把和平與幸福視為不可分的目標，並長期為台灣社會帶來思想與行動上的啟發。

賴清德

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