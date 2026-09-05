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模擬考落後50分不放棄 考場掌握兩大心法 他擺脫崩潰逆轉上榜公職

記者陳宛茜／台北即時報導
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徐宸恩。（徐宸恩提供）
徐宸恩。（徐宸恩提供）

徐宸恩高三決定報考警專，經歷初期模擬考分數大幅落後的震撼教育，他勇敢面對自己的不足，「哪科不好就拿那科起來讀」。經過一年扎實苦讀，他成功應屆考取警專社會組。回顧備考之路，他想告訴有志於警專的後輩：「失敗並不可怕、要為自己的夢想拚搏一次」。

徐宸恩高三上學期開始思考未來職涯，認為警察工作穩定且適合自己，下定決心報考警專。但他也沒放棄學測「蠟燭兩頭燒」，足足有半年時間得白天準備學測、晚上準備警專考試。他透露第一次模擬考只考了一百五十多分、比錄取分數少了五十多分。拿到成績時他一度崩潰，但馬上決定勇敢面對自己的弱點。

當同儕在學測結束後紛紛放鬆玩樂時，徐宸恩馬上調整心態、加緊腳步準備警專考試。他認為這段時間對於警專考生特別重要，必須承擔和同儕不同步、「與眾不同」的壓力。他認為自己抵抗壓力的關鍵在於「保持初心、保持續航力」。

談到考場技巧，徐宸恩強調「時間分配」與「保持冷靜」的重要性。他分享自身經驗，考數學時前面花費太多時間，導致後面只能大猜題。建議考生考前幾周務必練習時間分配，遇到不會的題目不要糾結，把會寫的先寫好，「千萬不要卡住」。

考警專必須「文武雙全」，通過筆試後還有體能測驗。他提醒通過初試的考生切勿掉以輕心，認為複試一定能過，不小心「心寬體胖」影響體能測驗。針對體能測驗中的扛沙包搬運，他分享秘訣：將慣用手放在下方，以肩膀扛著沙包而非單靠雙手環抱。至於立定跳遠，考生必須平時便努力鍛鍊爆發力。

徐宸恩以自身經驗鼓勵有心踏上警職的學弟妹：不需盲目追求每天讀書時間的長度，但必須確保每天都有進步與進度，「耐心與持續力才是圓夢的關鍵。」

精華 FAQ

  • 他沒有被落後50分打倒，而是立刻面對弱點，採取「哪科不好就讀哪科」的方式補強，並提醒自己保持初心與續航力，讓每天都有進步。

  • 徐宸恩半年內白天準備學測、晚上準備警專，學測結束後也沒有鬆懈，而是迅速轉向警專衝刺，靠持續讀書與穩定節奏完成雙線準備。

  • 筆試部分要練習時間分配，遇到不會的題目先跳過、避免卡住；體測則要提早練爆發力，扛沙包時用肩膀承重，立定跳遠也需平時鍛鍊。

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