傳趙建銘狂叩…處理2300萬教育基金陷僵局 陳幸妤嘆：包公顯靈能有解嗎？

陳幸妤說，還個錢，說明細有那麼困難？不是存摺一刷，網銀一查就能知道，5分鐘的事，已經問多少年了，還是答不出來。「包公顯靈能有解嗎？」她感嘆說。（聯合報系資料照）

台灣前總統陳水扁 女兒陳幸妤連日來為3名兒子向前夫趙建銘要回2300萬元（台幣，約72.6萬美元）教育基金陷入僵局，5日又傳出趙建銘奪命連環扣，要求3個孩子賣股並將資金轉入其控制的帳戶，連律師也無法理解對方還款邏輯。「包公顯靈能有解嗎？」陳幸妤大嘆，還個錢，說明細有那麼困難嗎？

據指出，趙建銘4日起奪命連環叩，無視小孩在寫功課、上班，甚至還有發燒，要求將小孩同意把自己帳戶內股票變現，轉入指定戶頭。然而，該帳戶密碼長期來由趙建銘掌控，沒人知道餘額跟所有交易紀錄。

陳幸妤指出，她曾致電趙母溝通，趙母表示不知情，要求孫子與父親聯繫。兒子致電趙建銘詢問投資細節，趙建銘說細節不重要。當兒子問為什麼不重要，趙建銘便無限跳針迴避，最後開始罵她後辱罵結束通話。

陳幸妤說，為什麼還錢要把原本買的基金股票解約？不是說要投資？這樣是哪招的還法，她詢問律師能怎麼辦？律師也聽不懂他的還錢邏輯。

陳幸妤表示，還個錢，說明細有那麼困難？不是存摺一刷，網銀一查就能知道，5分鐘的事，已經問多少年了，還是答不出來。「包公顯靈能有解嗎？」她感嘆，還是鬼月還沒過？她真是被搞到快發瘋。