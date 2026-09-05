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「我和蔣萬安市長合照耶」陪李四川板橋市場拜票 婆媽爭相合影

記者王長鼎／新北即時報導
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「我和蔣萬市長合照耶」台北市長蔣萬安今天陪新北市長侯選人李四川到板橋區福德市場拜...
「我和蔣萬市長合照耶」台北市長蔣萬安今天陪新北市長侯選人李四川到板橋區福德市場拜票，婆媽爭相與2人合影。（記者王長鼎／攝影）

台北市長蔣萬安今天（5日）陪國民黨新北市長侯選人李四川到板橋區福德市場拜票，攤販業者與買菜民眾熱情加油打氣，婆婆媽媽們爭相與2人合影，還有攤販女老闆興奮打電話跟家人炫耀「我和蔣萬安市長合照耶。」

台北市長蔣萬安今天上午陪同國民黨新北市長侯選人李四川先到板橋區接雲寺參拜，隨後前往一旁的福德市場掃街拜票，蔣萬安人氣爆表，一進到菜市場立即受到買菜民眾及攤販業者的熱情招呼。

蔣萬安與李四川十分親民互動，不少婆婆媽媽爭相持手機要求合影，蔣與李全部照單全收，還有攤販女老闆興奮打電話跟家人炫耀「我和蔣萬安市長合照耶。」女攤販說，婆婆今年50周年金婚，還是蔣萬安親自頒贈金婚紀念品。

菜市場約300公尺長，蔣萬安陪同李四川來回走了近1小時，蔣萬安一路握手不間斷，大聲拜託全力支持李四川，也獲得民眾熱情回應。新北市議員劉美芳、林國春、曾煥嘉、周勝考及市議員候選人周韋翰、鄧凱勛也一路陪同爭取選民支持。

「我和蔣萬市長合照耶」台北市長蔣萬安今天陪新北市長侯選人李四川到板橋區福德市場拜...
「我和蔣萬市長合照耶」台北市長蔣萬安今天陪新北市長侯選人李四川到板橋區福德市場拜票，婆媽爭相與2人合影。（記者王長鼎／攝影）

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「我和蔣萬市長合照耶」台北市長蔣萬安今天陪新北市長侯選人李四川到板橋區福德市場拜票，婆媽爭相與2人合影。（記者王長鼎／攝影）

台北市長蔣萬安今天陪新北市長侯選人李四川到板橋區福德市場拜票，攤販業者與買菜民眾...
台北市長蔣萬安今天陪新北市長侯選人李四川到板橋區福德市場拜票，攤販業者與買菜民眾熱情加油打氣。（記者王長鼎／攝影）

台北市長蔣萬安今天陪新北市長侯選人李四川到板橋區福德市場拜票，攤販業者與買菜民眾...
台北市長蔣萬安今天陪新北市長侯選人李四川到板橋區福德市場拜票，攤販業者與買菜民眾熱情加油打氣。（記者王長鼎／攝影）

精華 FAQ

  • 兩人先到板橋區接雲寺參拜，再前往福德市場掃街。市場內攤販與買菜民眾反應熱烈，頻頻打氣，還有人主動要求合照，顯示蔣萬安人氣相當高。

  • 因為她成功和蔣萬安市長合照，感到非常榮幸，立刻打電話向家人炫耀。她還提到家中婆婆曾迎來50周年金婚，並由蔣萬安親自頒贈紀念品。

  • 福德市場約有300公尺長，蔣萬安陪李四川來回走了近1小時，沿途不斷握手致意，並大聲拜託民眾全力支持李四川，現場氣氛十分熱絡。

蔣萬安 李四川

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