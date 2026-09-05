台護理缺工 醫院特等病房 恐有錢也住不到

大型醫院護理師人力不斷流失，近年就算大幅加薪，也難以補足護理缺口。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣護理人力持續短缺，不僅健保床吃緊，連高價單人房與特等病房也可能因缺人而無法入住，凸顯醫院床位供給受護理荒衝擊。

護理荒未解，全台病床持續吃緊，卻有不少患者「非單人房不住」。單人房自付額高，向來被視為醫院「金雞母」，部分鎖定「VVIP」病患的房型，單日價格甚至超越飯店總統套房。可遠眺台北101 的台大 癌醫「永真特等病房」，設置後也因護理人力不足，直到兩年多前才開放入住；如今缺工持續，未來恐怕有錢也不一定住得到。

大型醫院護理師人力不斷流失，近年就算大幅加薪，也難以補足護理缺口，護理缺工不僅一般健保床無法開床，需自費高額費用的特殊病房，同樣也陸續出現「有床無人」的窘境。

全台僅有一間的台大癌醫分院「永真特等病房」，位於台大癌醫永真樓14樓，進出設置多道門禁，高度保護患者隱私，該特等病房坐落建物轉角，一打開病房大門，兩側大面開窗採光極佳，台北101大樓馬上映入眼簾，房內設備猶如飯店總統套房，坪數達30坪，並設有兩套衛浴，分為客用與患者使用。

台大癌醫分院院長吳耀銘說，永真特等病房在7年前創院時就已設置，但台大癌醫護理人力長時間不足，直到近2年才補足人力，順利讓永真特等病房開始收治患者，曾有患者長住永真病房達一個月，選擇永真病房的患者，多是身分敏感或希望能安心養病的患者，且開始運作後發現，不少入住永真病房的患者，會另外聘僱特別護士隨行照護，也降低院內照護量能的負擔。

不只台大癌醫設有特等病房，已有百年歷史的台大醫院，也設有專門提供給VIP的景福病房，目前開設如常，未受護理師荒影響，根據北市衛生局揭露的病房費用，「景福1」單人病房收費約1萬5000元台幣，不過，景福病房並非人人都能入住，需與台大醫院醫療團隊談妥後，另行安排。

自付差額同樣為1萬5000元台幣的新光醫院「同新特等病房」，設備也是比照飯店，還額外加入智慧裝備，如離床警示等設施。新光醫院副院長洪子仁表示，近年陸續替護理師加薪，讓護理師離職率有逐漸下降，院內病床幾乎全開，特等病房目前皆正常提供服務，觀察近年趨勢，健保床與單人房或高價房的需求都一樣高，要讓病床能都收治患者，仍需聘到足夠的護理人力。