我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

遺囑、生前贈與釀心結… 台灣遺產分配爭訟 10年翻倍

台灣新聞組／台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陽明交大林姓教授不滿妻子娘家財產分配，今年7月赴紀姓連襟的音樂教室，砍殺對方五十...
陽明交大林姓教授不滿妻子娘家財產分配，今年7月赴紀姓連襟的音樂教室，砍殺對方五十多刀致死，被警方開四槍制伏。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣因高齡化與財富累積，遺產與遺囑爭訟近10年翻倍成長，近年更出現多起因分產不均引發的親人相殘命案。

新竹7月發生頂大教授因妻子娘家財產分配問題，持刀砍殺妹夫致死。新北、新竹去年都發生手足不滿遺產分配，爭論時親人相殘致死案件。據統計，因遺產糾紛家屬爭訟的案件量持續增加，估計10年來增加逾一倍，甚至死傷案件也時有所聞。

司法院統計，地方法院民事一審訴訟事件終結件數，繼承類案件由2016年1485件，到2025年增加至3143件，10年來增加1.1倍；分析顯示，與整體訴訟案件相比，遺囑爭議案件量相對較少，但成長幅度明顯，多涉及大額遺產，爭訟焦點從遺產怎麼分配，轉向遺囑是否有效。

律師曾艦寬分析，台灣邁入高齡社會，死亡人數增加，繼承訴訟案件自然攀升；另方面，近年民眾財富累積增加，讓遺囑、生前贈與及財產移轉方式，成為家事法律爭議重要來源。

今年7月，陽明交大林姓教授疑不滿妻子娘家財產分配，持刀赴紀姓連襟經營的音樂教室，砍殺50多刀致死，當時教室內還有10名學員，警方開四槍制服凶嫌，林男聲押獲准。不過，死者妻子、岳母反駁爭產說法，強調財產分配等都依先夫遺願，全案由檢方偵辦中。

去年5月，新竹黃姓男子疑不滿亡父數千萬元遺產分配，前往哥哥經營的港式茶餐廳理論，雙方發生口角後，黃男前往附近五金行購買凶器，再返回餐廳吵架；25歲姪子勸架，卻被持刀攻擊重傷死亡。

法界人士指出，這兩起爭產命案震驚社會，隨著竹科發展帶動房價，讓新竹房產價值暴增，上一代資產若未妥善處理，恐釀下一代衝突引爆點。

新北三重陳姓男子長年照顧年邁母親，得知姊妹將母親千萬元存款辦理信託，自己未列入收益人，認為付出與權益不成比例，心生不滿，去年底在家與手足理論時情緒失控，持菜刀揮砍親人，姊姊左胸中刀身亡、妹妹受傷，連上前奪刀的妻子也被劃傷，釀一死二傷慘劇。

警方調查，陳男為主要照顧者，財產處置遭邊緣化，姊妹主張信託是為確保母親晚年生活無虞，雙方缺乏共識，在爭執中引爆殺機。

精華 FAQ

  • 司法院統計顯示，地方法院民事一審繼承類案件由2016年的1485件，增至2025年的3143件，約增加1.1倍，反映遺產糾紛明顯升溫。

  • 律師指出，高齡化使死亡人數增加，加上民眾財富累積與房產升值，讓遺囑、生前贈與和財產移轉成為爭議來源，爭點也從分配方式轉向遺囑是否有效。

  • 文中提到新竹教授疑因妻子娘家財產分配持刀殺人、黃姓男子不滿遺產分配致姪子死亡，以及新北陳男因母親存款信託爭議砍殺手足，皆造成死傷。

遺產

上一則

迎戰2026╱藍估13至14席、6都守4 綠喊坐7望8拚9

下一則

觀察站╱綠全黨攻蔣萬安 掩飾不了施政無能

延伸閱讀

梅艷芳母親驚傳噎到過世 享嵩壽102歲「20年爭產恩怨走到終點」

梅艷芳母親驚傳噎到過世 享嵩壽102歲「20年爭產恩怨走到終點」
「1美元遺囑」流傳多年 防子女爭產 象徵意義「我沒有忘記你」

「1美元遺囑」流傳多年 防子女爭產 象徵意義「我沒有忘記你」
梅艷芳媽驟逝爆家醜 哥哥帶小三奔喪 元配氣炸怒揭20年家族恩怨

梅艷芳媽驟逝爆家醜 哥哥帶小三奔喪 元配氣炸怒揭20年家族恩怨
梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點

梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」