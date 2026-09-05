遺囑、生前贈與釀心結… 台灣遺產分配爭訟 10年翻倍

陽明交大林姓教授不滿妻子娘家財產分配，今年7月赴紀姓連襟的音樂教室，砍殺對方五十多刀致死，被警方開四槍制伏。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣因高齡化與財富累積，遺產與遺囑爭訟近10年翻倍成長，近年更出現多起因分產不均引發的親人相殘命案。

新竹7月發生頂大教授因妻子娘家財產分配問題，持刀砍殺妹夫致死。新北、新竹去年都發生手足不滿遺產 分配，爭論時親人相殘致死案件。據統計，因遺產糾紛家屬爭訟的案件量持續增加，估計10年來增加逾一倍，甚至死傷案件也時有所聞。

司法院統計，地方法院民事一審訴訟事件終結件數，繼承類案件由2016年1485件，到2025年增加至3143件，10年來增加1.1倍；分析顯示，與整體訴訟案件相比，遺囑爭議案件量相對較少，但成長幅度明顯，多涉及大額遺產，爭訟焦點從遺產怎麼分配，轉向遺囑是否有效。

律師曾艦寬分析，台灣邁入高齡社會，死亡人數增加，繼承訴訟案件自然攀升；另方面，近年民眾財富累積增加，讓遺囑、生前贈與及財產移轉方式，成為家事法律爭議重要來源。

今年7月，陽明交大林姓教授疑不滿妻子娘家財產分配，持刀赴紀姓連襟經營的音樂教室，砍殺50多刀致死，當時教室內還有10名學員，警方開四槍制服凶嫌，林男聲押獲准。不過，死者妻子、岳母反駁爭產說法，強調財產分配等都依先夫遺願，全案由檢方偵辦中。

去年5月，新竹黃姓男子疑不滿亡父數千萬元遺產分配，前往哥哥經營的港式茶餐廳理論，雙方發生口角後，黃男前往附近五金行購買凶器，再返回餐廳吵架；25歲姪子勸架，卻被持刀攻擊重傷死亡。

法界人士指出，這兩起爭產命案震驚社會，隨著竹科發展帶動房價，讓新竹房產價值暴增，上一代資產若未妥善處理，恐釀下一代衝突引爆點。

新北三重陳姓男子長年照顧年邁母親，得知姊妹將母親千萬元存款辦理信託，自己未列入收益人，認為付出與權益不成比例，心生不滿，去年底在家與手足理論時情緒失控，持菜刀揮砍親人，姊姊左胸中刀身亡、妹妹受傷，連上前奪刀的妻子也被劃傷，釀一死二傷慘劇。

警方調查，陳男為主要照顧者，財產處置遭邊緣化，姊妹主張信託是為確保母親晚年生活無虞，雙方缺乏共識，在爭執中引爆殺機。