我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

高希均追思會 賴清德頒褒揚令：接手推動他的和平幸福主張

記者何定照／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遠見‧天下文化創辦人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，由賴清德總統...
遠見‧天下文化創辦人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，由賴清德總統頒發褒揚令。(取材自天下文化YouTube)

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，由賴清德總統頒發褒揚令。賴清德總統致詞時表示，將接手推動高希均念茲在茲的「和平幸福」主張，切記他「和平不是選項」、是唯一的道路的提醒。

賴清德今致詞多次引用高希均名言，他表示，高希均是「書生報國」的典範、君子領導的楷模，他代表國家頒發褒揚令，表彰高希均對國家、社會、大眾貢獻智慧結晶、努力積極付出的一生。

他讚揚高希均在美國學成之後便返國，一生奉獻台灣，除了擔任政府顧問，提出興革建言，更秉持「閱讀可以改變一個人的命運，觀念可以改變國家」，因此創辦《遠見》雜誌，推動閱讀，並且舉辦論壇，不時將進步的思維注入到台灣社會，開拓台灣新的視野。

賴清德說，高希均教授總是以「溫暖的心、冷靜的腦」、用人人都聽得懂、記得住的話，說出社會應該聽得到的聲音。好比「天下沒有白吃的午餐」、「錯誤的政策比貪汙更可怕」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」等，每一次都能夠引起台灣社會深刻的反省檢討，然後引領前進。

賴清德表示，高希均同樣重視地方的治理，所以遠見雜誌從1996年開始，30年來每一年都主辦縣市長滿意度調查，用制度化的設計、客觀的數據，讓各縣市的首長都能夠了解現狀治理的情況，也能夠了解別的縣市治理的好壞，彼此切磋，並且引導縣市的改革，讓縣市的治理可以與日俱進。

他擔任台南市市長時，也曾經接受過遠見評鑑，是他與高希均互動的開始。「每一次見面，他都非常溫暖，給予肯定、給予鼓勵，還有更多的提醒跟建議。」

賴清德說，高希均不僅僅是一位成功的經濟學的教育家，也是進步思維的傳播者，更是以「天下興亡，匹夫有責」為己任的行動者，高希均的離去，不只是新聞界、出版界的損失，台灣社會更失去了一位知識界的中流砥柱，是國家重大損失。

賴清德總統最後表示，他要請高希均放心，「您念茲在茲和平幸福的主張，我會接手推動。我會切記您的提醒，和平不是選項，而是唯一的道路；幸福也不是期待，而是共同的責任。」他願高希均教授安息，留給世界永恆的典範。

精華 FAQ

  • 賴清德表示將接手推動高希均念茲在茲的「和平幸福」主張，並強調「和平不是選項，而是唯一的道路」，希望延續其對台灣社會的提醒與影響。

  • 高希均返台後長年奉獻台灣，除擔任政府顧問、提出改革建言，也創辦《遠見》雜誌與天下文化，推動閱讀、論壇與公共思維，深刻影響社會觀念與治理。

  • 賴清德稱高希均是「書生報國」典範與君子領導楷模，常以溫暖的心、冷靜的腦說出社會需要的聲音，並以清楚有力的語句引發台灣社會反省與前進。

賴清德

上一則

下藥辯稱「朋友之間開玩笑」律師細數11種常見荒唐答辯

下一則

代議政治被架空、直接民主遭沒收 台灣下一步？

延伸閱讀

賴清德拋望立法院與行政院遷台中夢想 卓榮泰：政府未討論

賴清德拋望立法院與行政院遷台中夢想 卓榮泰：政府未討論
八二三砲戰68周年 賴清德：此役是「實力保和平」的最佳證明

八二三砲戰68周年 賴清德：此役是「實力保和平」的最佳證明
紀念823典禮上交鋒 賴清德、鄭麗文都提中華民國

紀念823典禮上交鋒 賴清德、鄭麗文都提中華民國
盼台灣均衡發展 賴清德：願立法院與行政院遷到台中

盼台灣均衡發展 賴清德：願立法院與行政院遷到台中

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」