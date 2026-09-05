高希均追思會 賴清德頒褒揚令：接手推動他的和平幸福主張

遠見‧天下文化創辦人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，由賴清德總統頒發褒揚令。(取材自天下文化YouTube)

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，由賴清德 總統頒發褒揚令。賴清德總統致詞時表示，將接手推動高希均念茲在茲的「和平幸福」主張，切記他「和平不是選項」、是唯一的道路的提醒。

賴清德今致詞多次引用高希均名言，他表示，高希均是「書生報國」的典範、君子領導的楷模，他代表國家頒發褒揚令，表彰高希均對國家、社會、大眾貢獻智慧結晶、努力積極付出的一生。

他讚揚高希均在美國學成之後便返國，一生奉獻台灣，除了擔任政府顧問，提出興革建言，更秉持「閱讀可以改變一個人的命運，觀念可以改變國家」，因此創辦《遠見》雜誌，推動閱讀，並且舉辦論壇，不時將進步的思維注入到台灣社會，開拓台灣新的視野。

賴清德說，高希均教授總是以「溫暖的心、冷靜的腦」、用人人都聽得懂、記得住的話，說出社會應該聽得到的聲音。好比「天下沒有白吃的午餐」、「錯誤的政策比貪汙更可怕」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」等，每一次都能夠引起台灣社會深刻的反省檢討，然後引領前進。

賴清德表示，高希均同樣重視地方的治理，所以遠見雜誌從1996年開始，30年來每一年都主辦縣市長滿意度調查，用制度化的設計、客觀的數據，讓各縣市的首長都能夠了解現狀治理的情況，也能夠了解別的縣市治理的好壞，彼此切磋，並且引導縣市的改革，讓縣市的治理可以與日俱進。

他擔任台南市市長時，也曾經接受過遠見評鑑，是他與高希均互動的開始。「每一次見面，他都非常溫暖，給予肯定、給予鼓勵，還有更多的提醒跟建議。」

賴清德說，高希均不僅僅是一位成功的經濟學的教育家，也是進步思維的傳播者，更是以「天下興亡，匹夫有責」為己任的行動者，高希均的離去，不只是新聞界、出版界的損失，台灣社會更失去了一位知識界的中流砥柱，是國家重大損失。

賴清德總統最後表示，他要請高希均放心，「您念茲在茲和平幸福的主張，我會接手推動。我會切記您的提醒，和平不是選項，而是唯一的道路；幸福也不是期待，而是共同的責任。」他願高希均教授安息，留給世界永恆的典範。